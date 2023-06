Pourquoi l'Inter aura un nouveau sponsor maillot pour la finale de Ligue des champions ?

L'Inter est sur le point d'avoir un nouveau sponsor pour ses deux derniers matches de la saison, contre le Torino et Manchester City.

Les géants italiens ont annoncé que le service de streaming Paramount+ était leur nouveau sponsor maillot, en remplacement de DigitalBits, et le club portera le nouveau maillot avec le nouveau logo lors de son dernier match de Serie A de la saison contre le Torino, puis lors de la finale de la Ligue des champions contre Manchester City.

L'Inter, tout comme la Roma, a décidé de retirer le logo de DigitalBits de son maillot en avril après que le club n'a pas reçu de paiements de la part de l'entreprise malgré la signature d'un contrat de sponsoring d'une valeur de 85 millions d'euros en septembre 2021.

Les Nerazurri ont été vus sans sponsor maillot lors de leurs derniers matchs de championnat et lors de leur demi-finale de Ligue des champions contre l'AC Milan.

Le club a publié un communiqué officiel pour annoncer ce changement : "L'Inter souhaite présenter son maillot pour la finale d'Istanbul. Le service de streaming premium Paramount+, lancé en Italie il y a moins d'un an, sera le sponsor sur le devant du maillot que l'équipe portera contre Manchester City sur la plus grande scène du football européen. Cet accord représente un excellent partenariat entre deux marques de premier plan qui cherchent de plus en plus à atteindre un marché mondial."

En novembre 2022, l'Inter a confirmé qu'il était déjà à la recherche d'un nouveau sponsor maillot après des paiements manqués de DigitalBits, la dernière d'une série de controverses entourant les sponsors de la blockchain et des crypto-monnaies dans le football.

L'équipe de Simone Inzaghi espère terminer à la deuxième place du classement grâce à une victoire sur le Torino lors de son dernier match de championnat samedi, avant d'affronter le Manchester City de Pep Guardiola en finale de la Ligue des champions le 10 juin.