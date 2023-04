Pourquoi "l'effet Hervé Renard" va sauver les Bleus

Alors que l'équipe de France féminine n'a toujours pas de diffuseur à quelques semaines du Mondial, la présence d'Hervé Renard change la donne.

Préoccupante, la situation pourrait devenir urgente si elle ne se règle pas dans les semaines à venir. Alors que la Coupe du monde approche à grands pas, l'équipe de France féminine n'a toujours pas de diffuseur officiel.

Hervé Renard concentre tous les espoirs

La cote des Bleues a largement baissé ces dernières années. Et les causes sont nombreuses. Malgré des parcours sportifs honorables dans les grandes compétitions, l'image de Corinne Diacre, les conflits latents, la crise fédérale et la gravité de certaines affaires extra-sportives ont plombé la sélection.

« Ne pas avoir de diffuseur en France à trois mois de l’événement, c’est une première, c’est très tardif. On a deux candidats principaux qui sont TF1 et M6, a expliqué Sacha Nokovitch, spécialisé dans les médias pour L’Équipe. Eux mettent en avant leur visibilité, le faire de diffuser les rencontres du Mondial sur leur chaîne premium. Mais le problème du côté de la FIFA, c’est l’argent avant tout. Ils réclameraient à peu près autant que pour la Coupe du monde féminine 2019 qui était organisée en France, c'est-à-dire 20 millions d’euros pour l’événement et c’est beaucoup trop pour nos chaînes. Le décalage horaire est très important, les rencontres seront données essentiellement en matinée, vers midi pour l’équipe de France (…) juillet et août, c’est la pire période pour les télés en matière de publicité."

Selon le journaliste de la rubrique médias de L’Équipe, la présence d'Hervé Renard est capitale pour changer la donne. "Mais, il y a un petit espoir, c’est l’effet Hervé Renard. Le dernier match de l’équipe de France face au Canada a battu un record d’audience pour un match amical avec 1,4 million de téléspectateurs sur W9. Cela peut avoir un petit effet sur une augmentation des offres des chaînes françaises », a-t-il conclu.