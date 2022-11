Pourquoi l'Italie n'est pas qualifiée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

La Coupe du monde 2022 se jouera sans l'équipe d'Italie. GOAL revient sur l'échec des Italiens lors des éliminatoires.

La Coupe du monde 2022 se déroule au Qatar du 20 novembre au 18 décembre avec 32 équipes. Mais l'Italie n'en fait pas partie car la Squadra Azzurra a échoué lors des éliminatoires. GOAL revient sur l'incroyable loupé des Italiens.

Dans quel groupe éliminatoire de la Coupe du monde 2022 était l'Italie ?

Le tirage au sort des éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du monde 2022 s'est déroulé le 7 décembre 2020 à Zurich, en Suisse.

L'Italie, tête de série, a été placée dans le groupe C en compagnie de la Suisse, de l'Irlande du Nord, de la Bulgarie et de la Lituanie.

Le vainqueur du groupe était directement qualifié pour la phase finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar tandis que le deuxième accédait aux barrages de la zone Europe avec douze équipes pour trois places qualificatives.

Les équipes se classant troisième, quatrième et cinquième du groupe étaient éliminées.

A quelle place l'Italie a-t-elle terminé dans son groupe éliminatoire pour la Coupe du monde 2022 ?

L'Italie a terminé à la deuxième place du groupe C avec 16 points (4 victoires, 4 nuls, 0 défaite) derrière la Suisse (18 points).

L'Irlande du Nord a pris la troisième place avec 9 points devant la Bulgarie (8 points) et la Lituanie (3 points).

Pourquoi l'Italie a été devancée par la Suisse ?

Avant les deux dernières journées des éliminatoires du groupe C, l'Italie était à égalité de points avec la Suisse (14 points). Les Italiens occupaient cependant la tête du groupe en raison d'une meilleure différence de buts.

Lors de l'avant-dernière journée, l'Italie a reçu la Suisse à Rome et les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1). L'Italien Jorginho a raté un penalty à la dernière minute empêchant son équipe de gagner le match et de prendre trois points d'avance sur la Nati.

Lors de la dernière journée des éliminatoires, l'Italie se rendait en Irlande du Nord tandis que la Suisse accueillait la Bulgarie. La Nazionale et la Suisse comptent alors 15 points et l'Italie était toujours en tête du groupe grâce à une meilleure différence de buts (+11 contre +9).

Pour se qualifier directement pour la Coupe du monde, l'Italie devait remplir une de ces conditions :

• Gagner en Irlande du Nord sans que la Suisse gagne contre la Bulgarie en rattrapant sa différence de buts.

• Faire match nul en Irlande du Nord et que la Suisse ne gagne pas contre la Bulgarie.

• Perdre contre l'Irlande du Nord et que la Suisse perde également contre la Bulgarie mais sans rattraper sa différence de buts.

Mais malheureusement pour eux, les Italiens ont fait un moins bon résultat que les Suisses. La Squadra Azzurra a fait match nul en Irlande du Nord (0-0) pendant la Suisse écrasait la Bulgarie 4-0 prenant ainsi définitivement la tête du groupe et envoyant l'Italie, deuxième, vers les barrages.

Quel était l'adversaire de l'Italie lors des barrages de la zone Europe ?

Douze équipes ont pris part aux barrages. Elles étaient réparties dans trois voies différentes avec deux matches à élimination directe à jouer : une demi-finale puis une finale.

L'Italie a été placée dans la voie C face à la Macédoine du Nord et son adversaire potentiel pour la finale était le Portugal ou Turquie (qui s'affrontaient à Lisbonne dans l'autre demi-finale).

Etant tête de série, l'Italie a reçu la Macédoine du Nord le 24 mars 2022 à Palerme. L'Italie a outrageusement dominé la rencontre (32 tirs) mais a fait preuve d'un incroyable manque de réalisme (seulement cinq tirs cadrés). La sélection entraînée par Roberto Mancini s'est finalement inclinée dans les arrêts de jeu sur une frappe lointaine d'Alexandre Trajkovski (90+3e).

Les Italiens ont donc été éliminés avant même la finale des barrages. Une finale remportée par le Portugal sur le score de 2-0 face à la Macédoine du Nord.

Combien de fois l'Italie a-t-elle raté la Coupe du monde de football ?

L'Italie a participé 18 fois à la Coupe du monde (en 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 et 2014) et a seulement été absente quatre fois de la phase finale (en 1930, 1958, 2018 et 2022).

Déjà non-qualifiée pour la Coupe du monde 2018 en Russie, c'est la première fois dans son histoire que l'Italie loupe deux fois de suite la phase finale.