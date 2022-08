Pour Van Basten, Cruyff aurait honte du Barça

Marco Van Basten s'est exprimé lundi dans l'émission Rondo de la chaîne de télévision Ziggo Sport, et s'est montré très critique à l'égard du Barça.

Notamment dans ses tractations avec Frenkie de Jong. "Je pense que Johan Cruyff aurait eu honte de voir comment le Barça s'est comporté", a déclaré l'ancien attaquant néerlandais, ajoutant : "À mon avis, le comportement du Barça a été bien en dessous de ses standards".

Le Barça n'a pas été la seule cible de ses critiques. Il a également commenté sur le niveau de l'ailier de l'Ajax, Antony, qui a marqué et fourni une passe décisive lors de la victoire 6-1 de dimanche contre Groningue. Van Basten aimerait en voir plus de la part du joueur de 22 ans. "Je ne pense pas qu'il ait un si bon tir. C'est un bon joueur, sans aucun doute, et j'espère qu'il fera de très bons résultats, mais je pense qu'il joue encore trop souvent sale et perd le ballon", a-t-il reproché.

La pré-saison mouvementée de United

Antony a été lié à un transfert à Old Trafford, mais Van Basten n'est pas d'accord avec la façon dont Manchester United a mené sa préparation de pré-saison. "Ce qui me semble étrange, c'est qu'ils font une sorte de tour du monde chaque été. C'est mortel pour le groupe. C'est ridicule et idiot", a-t-il déclaré. "Ils devraient arrêter de faire ça car cela fait payer un lourd tribut physique aux joueurs. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour gagner plus d'argent, mais c'est un non-sens", a-t-il conclu.