Pour Ten Hag, "Manchester United n’est pas en crise"

Tout en se disant ennuyé, Erik Ten Hag n’a pas voulu tirer la sonnette d’alarme après la défaite contre Brighton.

United a subi sa troisième défaite en seulement cinq journées en s'inclinant 3-1 contre Brighton à Old Trafford. La défaite a ajouté de la pression sur Ten Hag, qui a été hué par le public mancunien lorsqu'il a décidé de remplacer Rasmus Hojlund par Anthony Martial.

Ten Hag appelle à l’union sacrée

Lorsqu'on lui a demandé si le club était en crise, Ten Hag a répondu : "Non, mais nous devons être très déçus et embarrassés par nous-mêmes. Nous allons y remédier. Mais il y a de l’exigence envers nous. Nous avons bien commencé, nous nous sommes créés des occasions, nous avons pour mieux gérer ce revers. »

Il s'est également dit agacé par l’entame de saison poussive de son équipe, mais souhaite qu'elle reste unie : " C'est certainement quelque chose qui me dérange, mais je dois aussi voir la façon dont nous jouons. Finalement, c'est une question de caractère, il faut voir à quel point nous sommes forts, rester ensemble."

L'article continue ci-dessous

L’atmosphère est pesante au sein du club car le mauvais départ s’ajoute à de graves problèmes de blessures chez les joueurs clés. De plus, Jadon Sancho a été écarté après une dispute publique avec le manager, tandis qu'Antony s'est vu accorder une période d'absence pour faire face aux allégations de violence conjugale portées contre lui.

United a désormais perdu trois de ses quatre derniers matchs et croupit à la 13e place, à cinq points d'avance de la zone de relégation et six derrière les quatre premiers.

Les choses ont peu de chances de s’arranger pour MU dans les prochains jours car l’équipe se rendra à Munich pour affronter le Bayern en Ligue des champions, avant un retour en Premier League contre Burnley.