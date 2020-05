Pour Rivaldo, Haaland peut se rapprocher de Ronaldo

Dans sa chronique pour Betfair, Rivaldo estime que Haaland peut se rapprocher du niveau du Ronaldo Brésilien.

Rivaldo estime qu'Erling Haaland a les qualités requises pour réussir au et même se rapprocher du légendaire attaquant brésilien Ronaldo Nazario.

"Ronaldo a remporté deux Coupes du monde et a participé à quatre en tout. Il a également ébloui le monde avec ses courses et ses buts, nous avons donc besoin de temps pour voir si Haaland peut atteindre le niveau de Ronaldo. Mais Haaland semble avoir les qualités pour au moins se rapprocher de mon brillant coéquipier.", a confié Rivaldo pour sa chronique pour Betfair.

"Le Real Madrid semble être la destination préférée de Haaland cet été. Il montre suffisamment de qualité pour réussir dans le football espagnol. Son côté impitoyable devant le but le place dans une situation privilégiée et Barcelcone pourrait être aussi une bonne alternative pour lui. Ce sera un bon recrutement pour le club qui parviendra à l'acheter.", a-t-il analysé.

L'ancien Barcelonais voit le BvB réussir une belle plus-value : "Ce sera également une affaire exceptionnelle pour Dortmund qui l'a recruter pour 20 millions d'euros en janvier et qui pourrait maintenant recevoir près de quatre fois plus, conclut-il. Peut-être que Barcelone et le Real Madrid ont été distraits en janvier, mais personne n'aurait deviné que Haaland aurait un impact si immédiat à Dortmund."