Pour Noel, Jesus s'offre le Covid

Le Manchester City FC peut confirmer que Gabriel Jesus, Kyle Walker et deux membres du personnel ont été testés positifs au COVID-19.

Gabriel Jesus et Kyle Walker ont été testés positifs au coronavirus et manqueront les rencontres de face à , et , au moins.

"Les quatre membres du personnel vont désormais observer une période d'auto-isolement conformément au protocole de la et du gouvernement britannique sur la quarantaine. Tout le monde au Club souhaite à nos collègues un prompt rétablissement au cours de la période de Noël avant leur retour au travail, à l'entraînement et à la compétition.", lit-on ainsi sur le communiqué du club citizien difusé ce vendredi.

Outre Eric Garcia, blessé, Gabriel Jesus et Kyle Walker seront donc aussi absents alors que le programme s'annonce chargé pour les Citizens en cette période festive. Une période durant laquelle City défiera des concurrents directs, Everton et Chelsea.

En effet, les Skyblues, seulement 8es du championnat (avec un match en retard), sur le pré des Toffees puis celui des Blues le 3 janvier. Pour rappel, le défenseur central formé au Barça Eric Garcia est toujours blessé.

Tout ce beau monde ne pourra revenir que pour la demi-finale de , au mieux, le 6 janvier face à .

Ces tests positifs, annoncés le jour de Noël, interviennent alors que le Royaume-Uni fait face à une augmentation des cas de Covid_19, les 39036 confirmés jeudi marquant le deuxième total quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie. Ce chiffre porte le nombre total de cas confirmés depuis le début de la pandémie à 2 188 587.