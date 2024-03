Pour Nasri, Griezmann passe derrière Benzema

L’ancien international français Samir Nasri pense qu’Antoine Griezmann n’a pas sa place dans le Top 5 français de l’histoire.

Antoine Griezmann est aujourd’hui le quatrième joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France avec ses 127 sélections. Mais fait-il partie du top 5 des meilleurs joueurs français de l’histoire ? La question, tout à fait légitime au vu du parcours du bonhomme, a été posée ce mercredi à Samir Nasri, ex international tricolore. Et ce dernier a répondu par la négative.

« Griezmann n’est pas dans le top 5 français »

« Pour moi, il n’est pas dans le Top 5. Mais dans le top 10 », a-t-il déclaré ce mercredi lors d’une intervention pour Canal+. Et quand on lui a demandé de citer les légendes qui précédent « Grizou » dans ce classement particulier, l’ancien marseillais a répondu : « Il y a Zidane, Platini et Henry. Ca ne fait que trois ? Il y a aussi Kopa, qui a été Ballon d’Or et a gagné la Ligue des Champions. Un cinquième ? Karim Benzema, lauréat du Ballon d’Or aussi ».

Nasri n’a pas eu la chance de jouer avec Griezmann en Bleu. Il a honoré sa dernière cape internationale quelques mois avant que le natif de Macon n’ait disputé son premier match en sélection (en mars 2014).

Nasri pas impressionné par son total de capes

Griezmann totalise aujourd’hui 127 apparitions avec son pays. Il peut très bien aller chercher le record de Hugo Lloris (145). Nasri n’est cependant pas impressionné par ce chiffre. « Il y a beaucoup plus de matches maintenant qu’à l’époque », a-t-il relevé. Et quand on lui fait remarquer que Griezmann a quand même joué 84 matches consécutifs avec la France, il finit quand même par s’incliner : « Ça, il n’y a rien à dire ».

Pour conclure, Nasri souligne le mérite de Griezmann d’avoir fait le bon choix dans a carrière. « L’Espagne ça correspondait parfaitement a ses qualités. Un petit gabarit et technique. Et la Real sociedad, ça l’a aidé énormément ».