Pour Meunier, le PSG est un peu « trop bling-bling »

Après s’être fait des ennemis auprès des supporters de l’équipe de France, c’est maintenant chez les fans du PSG que Thomas Meunier a fait baisser sa cote. Le Belge a craché dans la soupe, en osant critiquer un club où il est resté quatre ans et qui lui a permis de vivre de grands moments dans sa carrière.

Dans un entretien accordé à L’Equipe, le Belge s’est permis une comparaison entre Paris et Dortmund, son club actuel. Pour lui, la différence se situe au niveau de la manière de travailler et du professionnalisme qu’on y met au quotidien.

« Le PSG doit mettre une ligne conduite et qu’elle soit respectée »

Meunier a laissé entendre que dans la capitale française on ne se concentre pas assez sur le football : « Il se passe toujours quelque chose et ça dessert parfois le club parce que je pense qu'un peu plus de calme et de plénitude pourrait franchement aider, a-t-il confié. Ce qui est nécessaire, c'est de mettre en place une ligne de conduite, au niveau des joueurs, et que cette ligne soit respectée. S'il y a une discipline généralisée, le groupe sportif pourra être plus serein et ça se répercutera sur tout le reste. »

Meunier a poursuivi en prenant pour exemple sa formation actuelle où la rigueur serait respectée partout : « Ca correspond à ce dont j'avais besoin. Un club super professionnel, top 10 européen, qui se bagarre pour la Bundesliga. Mais c'est aussi un nouvel environnement, une culture proche de la Belgique. La mentalité est top aussi, on est très loin du bling-bling. Quand tu fais un pas de travers, on te rappelle que tu es dans une ville ouvrière. Ici on ne considère pas les gens comme des consommateurs. Donc je retombe un peu dans mon ancienne époque. Boulot, discipline, etc ».

« Neymar c’est Paris, Paris c’est Neymar »

L’ex-joueur a conclu en indiquant que celui qui symbolise le mieux la démesure parisienne c’est Neymar. « Je suis en train de regarder le documentaire de Netflix sur Neymar. Et c'est juste tout ça : Neymar c'est Paris, Paris c'est Neymar. Ça résume tout ce qui se passe au PSG, avec les stars, toutes les influences, l'entourage des joueurs, la direction, les supporters. Paris c'est bling-bling, depuis sa création d'ailleurs, et il faut que ça le reste. Ça doit faire rêver plus qu'autre chose », a-t-il confié.

Le BVB serait donc plus sérieux que Paris. En attendant, le club de la Ruhr reste dans l’ombre du Bayern et n’arrive pas à atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Meunier en convient, mais il ne s’en inquiète pas outre-mesure. « Dortmund est un club en perpétuelle évolution et je pense qu'il doit la jouer intelligemment, a-t-il relevé. Il ne doit pas faire attention à ce qu'il se passe au Bayern, qui a bien plus de moyens. Si le Borussia gagne les matches qu'il doit gagner en tant que club dominant, il peut être champion. Parce que le Bayern fait des erreurs, ça lui est arrivé encore cette saison. Le souci, ce sont les matches qu'on doit gagner, pas le Bayern ».