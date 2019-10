Pour Luis Campos, Kylian Mbappé "sera le prochain meilleur joueur du monde"

Le conseiller du président Gérard Lopez à Lille et anciennement passé par l'AS Monaco n'en doute pas : Kylian Mbappé deviendra le meilleur de tous.

Son talent et sa précocité impressionnent. Son nom revient avec insistance pour succéder aux deux monstres que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il a déjà remporté une Coupe du Monde à l'âge de 19 ans et ne cesse de briller sous les couleurs du . Natif de Bondy, Kylian Mbappé est un joueur qui fait l'unanimité, tant il semble promis à marquer le football de son empreinte ces prochaines années.

Considéré comme le plus grand talent de sa génération, c'est du côté de l'AS qu'il s'était révélé, sous la houlette d'un certain Luis Campos. Après avoir quitté le Rocher, le Portugais est désormais conseiller du président Gérard Lopez, à . Bien entendu, il n'a pas arrêté de suivre avec attention les prouesses de Kylian Mbappé si bien avec le Paris Saint-Germain en Equipe de . Et pour lui aucun doute, il a tout pour devenir le meilleur dans son domaine.

"Selon moi, il sera le prochain meilleur joueur du monde"

"Quand je suis arrivé à Monaco, Kylian n’était pas heureux au club. Je me souviens d’avoir rencontré sa famille qui me disait qu’il n’allait pas rester, parce qu’il ne jouait pas et qu’elle ne comprenait pas pourquoi. Je l’ai alors regardé jouer 10 minutes et je me suis dit : "Kylian est un joueur formidable, il doit rester chez nous". Alors je l’ai placé en équipe réserve et en l’espace de deux mois, il avait fait la différence", s'est souvenu Luis Campos, ce jeudi, pour Sky Sports.

"Alors, nous l’avons rapidement fait monter avec l’équipe première. Selon moi, il sera le prochain meilleur joueur du monde", a ensuite ajouté le dirigeant portugais, qui ne tarit pas d'éloges non plus à l'encontre de Victor Osimhen, qui enchaîne les buts comme des perles du côté du LOSC.