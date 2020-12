Pour Lampard, Chelsea peut rêver du titre

Le boss de Chelsea, Frank Lampard, a évoqué le triomphe de samedi à domicile contre Leeds United, qui a envoyé les Blues provisoirement en tête.

L'entraîneur de , Frank Lampard, a déclaré que les fans des Blues pouvaient rêver de remporter le titre de , bien qu'il ait averti que son équipe devait se concentrer sur sa progression après avoir été en tête du classement.

Chelsea, leader provisoire de la Premier League après la victoire sur Leeds, a grimpé au sommet de la PL avant le derby du nord de Londres ce dimanche entre et , et l'affrontement de avec les Wolves.

Olivier Giroud, Kurt Zouma et Christian Pulisic ont marqué pour Chelsea, qui a pris un point sur son rival Tottenham et sur le champion en titre, Liverpool.

Chelsea en est désormais à 13 matchs invaincus dans toutes les compétitions dont neuf en Premier League. E le sentiment croissant à Stamford Bridge, où un nombre limité de fans a été autorisé à assister au match au milieu de la pandémie de coronavirus, est que les Blues peuvent légitimement rêver d'aller au bout.

Le club n'a pas remporté la Premier League depuis que l'exploit de l'équipe menée par le coch italien Antonio Conte en 2016-17.

S'exprimant lors de sa conférence de presse d'après-match, Lampard - dont les hommes ont terminé la journée en tête du classement de la Premier League pour la première fois depuis 2018 - a déclaré aux journalistes: "Il n'y a certainement rien de mal à ce que les fans pensent que l'on puisse gagner le titre. C'est génial d'avoir leur retour, leur contribution était énorme, le bruit qu'ils faisaient était énorme."

"Vous pouvez voir à quel point ils sont excitésque nous soyons en tête de la ligue. Mon travail et notre travail est de rappeler que c'est une longue saison et la question suivante est de savoir dans quelle mesure nous pouvons être réguliers avec cette forme, dans quelle mesure nous pouvons nous améliorer, parce que je crois que nous pouvons faire beaucoup plus et il y aura beaucoup de défis à relever."

"J'aurai un petit verre de vin, peut-être un grand, mais en même temps, nous devons nous assurer de garder les pieds sur terre. Mais il y avait beaucoup de bonnes choses. Jouer contre Leeds dans la forme dans laquelle ils sont et le le type d’équipe qu’ils sont et être aussi dominant en termes d'occasions a été une très belle performance de notre part. », s'est félicité Lampard.