Pour la presse espagnole, Messi se positionne pour le Ballon d'Or

Les médias ibériques affirment que Leo Messi s'est repositionné dans la course au Ballon d'Or après sa prestation de mardi soir.

Lionel Messi a livré une performance éclatante avec le contre Valladolid au Camp Nou mardi avec un doublé et deux passes décisives lors de la victoire 5-1 des Catalans. Pour AS, il s'agit carrément d'une performance de type "Cirque du Soleil", une prestation féerique.

Lionel Messi est-il le meilleur tireur de coup franc de l'histoire ?

Les matchs récents ont vu le meilleur du joueur né à Rosario lui qui avait raté l'essentiel du début de la saison 2019-20 en raison d'une blessure contractée en présaison. AS affirme ainsi que Messi est un candidat légitime pour le Ballon d'Or 2019, qui doit être remis à Paris en décembre prochain. Messi a brillé lors de la conquête du titre de par le Barça la saison dernière, inscrivant 36 buts et remportant son 6e Soulier d'Or dans la foulée.

En Champions League, l'Argentin a été nommée joueur du match à six reprises, alors que le trophée de joueur de la saison UEFA revenait à Virgil Van Dijk. L'international néerlandais et l'attaquant de la Juve Cristiano Ronaldo seront certainement d'ailleurs les principaux rivaux de Messi pour obtenir un sixième Ballon d'Or Football. Parmi les trois joueurs, Messi est actuellement le plus en forme.

L’international chilien Arturo Vidal a déclaré à la fin du match contre Valladolid que: "Messi est d’une autre planète". Côté Valladolid, Míchel a affirmé qu’on "ne peut que prendre du recul et applaudir Messi".

Messi a-t-il une chance d'ajouter un nouveau trophée à sa collection ? Réponse lors de la cérémonie de l'édition 2019, qui se tiendra à Paris le 2 décembre prochain.