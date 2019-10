Lionel Messi est-il le meilleur tireur de coup franc de l'histoire ?

L'attaquant argentin est un véritable spécialiste de l'exercice et a inscrit son 50ème but sur coup franc contre Valladolid ce mardi.

Cinquante coup franc en carrière, rien que ça ! Lionel Messi a réalisé une performance XXL face à Valladolid ce mardi soir. Impliqué sur 4 buts de 5 de son équipe (2 réalisations et 2 passes décisives) avec également 4 occasions créées et 4 tirs cadrés à son actif, la Pulga a marqué les esprits. Il s'est également offert le luxe d'inscrire son cinquantième coup franc en carrière, quarante quatre sous les couleurs du Barça, six avec l' .

Avec ce nouveau but sur coup franc, le natif de Rosario vient d’égaler une légende dans ce domaine, le Serbe Sinisa Mihajlovic. Il lui reste encore quelques missiles à envoyer pour aller chercher d’autres tireurs d’élite dans l'exercice, puisque Zico en compte 101, Juninho 76, Ronaldinho 66, David Beckham 65 et Diego Maradona 62. Cristiano Ronaldo, qui n’a toujours pas marqué de cette manière avec la est lui bloqué à 55.

Lionel Messi a encore quelques grands noms devant lui, mais ces dernières saisons il a empilé les coups francs. L'Argentin excelle dans cet exercice depuis cinq ans. Lionel Messi a marqué son premier coup franc face à Grégory Coupet, alors à l'Atletico Madrid, un soir d'octobre 2008, mais c'est dans les années 2010 qu'il a mis un coup d'accélération dans ce domaine. Sur les cinq dernières saisons, Lionel Messi a mis vingt buts sur coup franc faisant de cet exercice très compliqué une simple formalité.

Face à Valladolid, Lionel #Messi a inscrit son 50ème coup-franc de sa carrière

Selon vous, est-il le meilleur tireur de coup-franc de tous les temps ? — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) October 30, 2019

Lionel Messi fait incontestablement partie des meilleurs tireurs de coup franc de l'histoire du football. Mais est-il le meilleur de tous les temps, devant des joueurs tels que Juninho, Michel Platini et bien d'autres ? Nous vous posons la question sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter) ! N'hésitez pas à donner votre sentiment sur ce débat.

