Pour Jurgen Klopp, Liverpool ne peut plus viser le Top 6

Jurgen Klopp a admis que Liverpool devait se concentrer sur lui-même dans cette fin de saison.

Liverpool se trouve dans une position précaire à l'approche des dix derniers matches de la saison, à la huitième place de la Premier League, à sept points du quatuor de tête. Ses chances d'accéder à la Ligue des champions la saison prochaine ne tiennent plus qu'à un fil et le manager Klopp a lancé un avertissement à son équipe sur la façon dont elle doit aborder la fin de la saison.

S'exprimant avant le déplacement d'Arsenal à Anfield dimanche, Klopp a déclaré : "Je ne me soucie pas du tout de ce qui se passe à l'intérieur de l'équipe, ni de ce qui se passe à l'extérieur : Je me fiche complètement de ce que nous avons fait dans le passé, honnêtement. Nous ne pouvons pas nous préoccuper des six premiers. Nous devons gagner un match, puis un autre, puis un autre. Nous devons retrouver notre meilleure performance sur le terrain. Il est caché quelque part, nous devons le laisser sortir."

Depuis sa victoire 7-0 sur Manchester United, Liverpool a perdu contre Bournemouth, a été humilié par Manchester City et s'est contenté d'un triste match nul contre Chelsea. Les Reds ont un bon bilan face à l'adversaire de dimanche, Arsenal, mais il leur faudra un miracle pour se voir dans l'élite européenne au début de la saison prochaine.

Les hommes de Klopp reçoivent Arsenal à domicile dimanche, un lieu où les Gunners n'ont pas gagné depuis 2012, et ils espèrent poursuivre cette série pour relancer leur saison. Après avoir accueilli Arsenal, les Reds bénéficieront d'une rare pause en milieu de semaine avant d'affronter Leeds le 17 avril.