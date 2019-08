Pour Javier Tebas, le PSG et City sont des "dangers pour le football"

Le président de la Liga espagnole, Javier Tebas, refait parler de lui en s'en prenant de nouveau à Manchester City et surtout au PSG...

Javier Tebas revient, il a faim et il n'est pas végétarien. Cette fois, le cacique espagnol reproche au PSG et à d'être des dangers pour le football, tout simplement.

Selon Tebas, c'est en pratiquant un doping financier grâce à leurs liens respectifs avec le et Abu Dhabi que les deux clubs menaçent l'équilibre de leur sport.

En effet, lors d'un long entretien accordé à The Daily Football Show, le président de la espagnole considère que "les clubs d'État, comme Manchester City et le PSG, sont un phénomène nouveau et présentent un danger que le football n'a jamais vu auparavant. Ils opèrent entièrement en dehors des règles et risquent de gonfler leurs marchés à des niveaux catastrophiques à travers leur doping financier", a-t-il ainsi tonné.

Le dirigeant ibérique maitient que les instances footballistiques européennes se doivent de réguler ces pratiques de manière musclée. Tebas exhorte ainsi les dirigeants du foot européen metre en place des "mécanismes de contrôle financier plus stricts pour empêcher les clubs d'État de dépenser beaucoup plus que leurs rivaux".

Javier Tebas exige aussi des "sanctions plus sévères en matière de fair-play financier, qui ont été trop peu dissuasives jusqu'à présent". Tout un programme.