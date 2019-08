Cristiano Ronaldo explique l'origine de son fameux cri de guerre

Cristiano Ronaldo a expliqué l'origine de son cri de guerre, le fameux "Siuuuuuuu" utilisé lors de ses célébrations notamment.

Cristiano Ronaldo a rendu sa très sonore célébration "siiiuuuu" célèbre dans le monde entier, mais son origine est en fait assez simple.

Mercato - Coutinho vers un prêt à Arsenal ?

La superstar portugaise a révélé que c'était simplement quelque chose qu'il avait essayé à une occasion et que les fans avaient apprécié.

L'astre portugais en a discuté avec Soccer.com et a déclaré que c'était lors d'un match de pré-saison contre qu'il avait essayé ce fameux cri de guerre pour la première fois.

"J'étais aux États-Unis et nous avions joué contre Chelsea", a déclaré Cristiano.

"Je ne sais pas vraiment d'où ça m'est venu, la célébration, mais je venais de marquer un but et je l'ai fait, j'ai lâché un'siiiuuuu'."

L'article continue ci-dessous

"Pour être franc, ça m'est venu naturellement, et depuis lors, j’ai commencé à le faire et j’ai eu l’impression que les supporters et les fans l’appréciaient », se souvient encore CR7, qui évoque ses interactions avec ses admirateurs concernant cette célébration.

« Quand ils me voyaient, ils me disaient" Cristiano, siiiuuuu "et je répondais "wow" . C'est une célébration qui évoque Cristiano pour les gens ». Depuis lors, une légende est née...