Pour Garcia, la sanction d'Aouar est logique

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Rudi Garcia a évoqué la décision du club de sanctionner Houssem Aouar.

Un petit rappel du contexte s'impose dans cette affaire. Après le court succ_s rhodanien à Angers (1-0), dimanche dernier, durant lequel il n'avait pas joué, l'international français Houssem Aouar avait refusé d'effectuer un travail physique exigé par le staff. Ce refus a poussé sa hiérarchie à prendre une décision exemplaire en début de semaine, en punissant le meneur de 22 ans d'un match de suspension contre Reims, ce dimanche (13 heures), comme dévoilé jeudi soir.

De passage en conférence de presse, Rudi Garcia, le coach lyonnais, a été forcément sondé sur cette affaire :

L'article continue ci-dessous

« Je vais répondre une seule fois : il était logique de prendre des sanctions, a assuré l'entraîneur lyonnais, dont l'équipe vient de remporter 4 de ses 5 derniers matches. Moi-même, j'en avais proposées. L'institution a décidé d'enlever Houssem du groupe pour le match de dimanche. Donc je ferai avec le groupe à ma disposition et bien évidemment je respecte la décision de l'institution. Mon avis, c'est aussi que ce genre de cas doit se régler en interne. »

Rudi Garcia pourra compter dimanche sur les retours de suspension de Maxwel Cornet et Toko Ekambi. Ce dernier a livré son opinion sur le cas Aouar : « Tout simplement, il a fait une petite erreur, a de son côté réagi l'attaquant lyonnais Karl Toko Ekambi. Le club a pris une décision, qu'on doit respecter. Ce n'est pas à nous de commenter ça. Houssem l'a bien pris, il s'entraîne très bien, c'est le principal. », a confié l'ancien joueur de , lui aussi de passage devant les médias.

Garcia a ensuite parlé des critiques sur le jeu lyonnais. "C'est pas très grave. L'important, c'est que l'équipe peut avoir les deux visages : après Marseille (1-1), on était en milieu de classement, mais devant ou à égalité avec le PSG en termes de possession, loin devant les autres, mais on n'était pas efficaces. Et là on a battu des adversaires en étant plus efficaces en attaques rapides, c'est aussi une qualité de ce groupe. La priorité, c'est de gagner et on gagne plus facilement si on joue bien. Et on ne peut pas mal jouer et prendre 13 points sur 15. Améliorons-nous mais l'objectif reste de gagner."