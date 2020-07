Pour Font, "le Barça pourrait être le prochain Milan ou United"

Victor Font, l’un des candidats au poste de président du Barça, estime que le club catalan est sur la pente descendante.

Le a abandonné jeudi soir son titre de champion d’ au profit de son grand rival du . Un jour noir pour le Barça, défait à la maison par Osasuna.

Real Madrid, Eden Hazard dans un cercle très fermé

L'article continue ci-dessous

Menacé par une crise institutionnelle d'envergure, le Barça pourrait devenir "le prochain ou ".

Plus d'équipes

« La concurrence au cours de la dernière décennie est devenue de plus en plus relevée. Vous voyez dans la avec des clubs bien gérés, et même des États propriétaires de clubs qui investissent beaucoup et avec des modèles économiques totalement repensés. Si nous ne faisons pas ce que nous essayons, le Barça risque de devenir un nouveau Milan ou un Manchester United », a estimé Victor Font au micro de la BBC.

Une critique directe envers le président du Barça Jàosep Maria Bartomeu. Pour rappel, Victor Font est candidat aux prochaines élections présidentielles du club catalan.