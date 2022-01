Pour Coutinho, « le Barça, c’est du passé »

La nouvelle star d’Aston Villa, Philippe Coutinho, a déjà le tourné dos au Barcelone. Il affirme que ce n’est plus sa priorité, alors qu’il appartient encore aux Catalans.

L’international auriverde s’est engagé en faveur des Villains ce mois-ci. Sa relation avec le manager Steven Gerrard s’est avérée être cruciale pour sa signature. Il a ainsi effectué son retour en Premier League cinq ans après son départ de LFC. Il n’est cependant que prêté à la formation de Birmingham.

L'article continue ci-dessous

Coutinho a réussi ses débuts avec sa nouvelle équipe. Il a réalisé une entrée impressionnante lors du match de Premier League contre Manchester United, aidant les siens à combler un déficit de deux buts en passant de 0-2 à 2-2. Il fut d’ailleurs auteur de l’égalisation.

Coutinho « concentré » sur Aston Villa

Après ce baptême de feu réussi à Villa Park, Coutinho a pris le temps de se retourner afin d’évoquer le FC Barcelone. S'adressant à Sky Sports, il a indiqué: "[Il y a eu] Beaucoup de hauts et de bas, mais c'est déjà du passé. Je suis ici pour me concentrer sur les objectifs du club, du manager et je veux faire du bon travail pour aider mes coéquipiers et le club."

Pour rappel, Coutinho a été acheté pour un montant de 135M€ par Barcelone en janvier 2017. Un sacré investissement, mais dont il ne s’est jamais montré à la hauteur. Entre les différentes blessures et la méforme, « le Magicien » a été très peu convaincant sous la tunique blaugrana. Il n’a signé que 35 buts en 131 matches joués.