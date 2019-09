Pour Bernardo Silva, Manchester City n'a "rien à prouver à personne"

Le joueur des Citizens estime que son équipe, Manchester City, n'a pas besoin de faire ses preuves au vu de ses succès récents.

Bernardo Silva estime que n’a rien à prouver et a soutenu son équipe face aux quelques critiques en ce début de saison. City a remporté deux titres consécutifs en et a remporté de nombreux honneurs nationaux lors d'une campagne mémorable la saison passée.

Cependant, les hommes de Pep Guardiola se retrouvent cinq points derrière après la défaite 3-2 du week-end dernier à Norwich.



Les champions d' en titre ont repris le chemin de la victoire mercredi avec une victoire 3-0 face au en Ligue des Champions et Silva ne prend guère en compte les critiques que lui et ses coéquipiers ont subies ces derniers jours.



"Les gens peuvent critiquer et dire ce qu'ils veulent", a déclaré Silva aux journalistes après la victoire en . "Nous n'avons rien à prouver à personne, après ce que nous avons fait les deux dernières saisons. Nous sommes détendus."



"Bien sûr, nous ne sommes pas heureux, car nous voulons faire mieux et nous savons que perdre contre Norwich n’est pas idéal, mais toutes les équipes ont des bons et des mauvais moments. Il est impossible de rester trois saisons avec uniquement des bons moments.



"Parfois, vous aurez de mauvais moments et c’est la façon dont vous réagissez à ces mauvais moments qui montre et prouve à quel point vous êtes une bonne équipe et c’est ce que nous allons essayer de faire."



"Chaque fois que nous avons eu de mauvais moments dans le passé, nous avons toujours bien réagi, et c'est ce que nous allons essayer de faire à nouveau", a-t-il indiqué.

Ce week-end en Premier League, Manchester City affrontera (samedi, 16h00) et tentera de mettre la pression sur Liverpool qui, de son côté, ira défier , dimanche (17h30).