Pour Arsène Wenger, les Bleus sont les grands favoris de l'Euro 2020

L'ancien entraîneur d'Arsenal estime que l'équipe de Didier Deschamps n'a pas atteint son apogée et a les armes pour enchaîner après le Mondial 2018.

La France sera le "super favori" pour remporter l'Euro 2020 selon Arsène Wenger, qui a également exprimé sa conviction que l'Angleterre sera leur principale menace. Les Bleus tenteront de venger leur défaite finale de 2016 contre le Portugal cet été, après s'être déjà remis de cette déception en remportant la Coupe du monde 2018 en Russie.

L'ancien patron légendaire d'Arsenal, Arsène Wenger, a déclaré que Didier Deschamps avait plus qu'assez de force à sa disposition pour remporter un autre trophée, et a averti que son équipe n'avait pas encore atteint son apogée. "Ce ne sont pas les favoris, ce sont les super favoris", a déclaré Wenger, dans des propos accordés à Sky Sports.

"C'est une équipe qui monte encore, car ils sont tous jeunes"

"Car lorsque vous gagnez la Coupe du monde et que vous avez dans votre équipe, (N'Golo) Kante, (Paul) Pogba, (Karim) Benzema, (Antoine) Griezmann, (Kingsley) Coman, (Olivier) Giroud, j'en oublie la moitié. (Ousmane) Dembele. Vous aurez sur le banc 11 joueurs qui joueraient essentiellement dans n'importe quelle autre équipe nationale".

L'article continue ci-dessous

"C'est une équipe qui n'a pas atteint un sommet. C'est une équipe qui monte encore, car ils sont tous jeunes ces gars-là. À part deux ou trois, le noyau de l'équipe est très jeune", a ensuite insisté l'ancien technicien. Le Français a cependant identifié l'Angleterre comme l'équipe la mieux placée pour arrêter la France dans sa quête de trophée.

"Ils ont des joueurs de grande qualité. Certains d'entre eux sont peut-être encore un peu jeunes, mais cette saison avec Mason Mount, (Phil) Foden, ils ont (Jack) Grealish, Declan Rice et bien sûr Harry Kane à l'avant et des joueurs expérimentés comme (Jordan) Henderson. Ils peuvent rivaliser avec la France", a estimé Arsène Wenger.

L'Angleterre a été tirée au sort dans le Groupe D aux côtés de la Croatie, de l'Écosse et de la République tchèque, leur premier match contre l'équipe de Zlatko Dalic devant avoir lieu dimanche prochain. La France, quant à elle, affrontera l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie dans le "Groupe de la mort" et pourrait rencontrer les Trois Lions en huitièmes.