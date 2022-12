Portugal - Suisse 6-1, le Portugal envoie un message

Le Portugal a corrigé la Suisse ce mardi soir, en 8esde finale du Mondial 2022.

Sans Cristiano Ronaldo, remplaçant au coup d'envoi, le Portugal a disposé de la Suisse sans aucun accro, en en 8es de finale du Mondial, ce mardi soir.

Les Lusitaniens versaient le premier sang dès la 17e minute. Parfaitement bien trouvé par Joao Felix dans la surface de réparation, Gonçalo Ramos s'offrait une frappe en angle fermé qui faisait mouche.

A la demi-heure de jeu, Pepe catapultait le ballon, de la tête, au fond du but suite à un corner signé Bruno Fernandes.

Le Portugal dominateur, rentrait donc aux vestiaires avec un avantage mérité, mais ce n'était pas fini.

Gonçalo Ramos arrivait à marquer du pied gauche, en plaçant son ballon entre les jambes de Yann Sommer pour le 3-0 .

Quelques instants plus tard, sur une passe aveugle de Gonçalo Ramos, Raphaël Guerreiro frappait en force du pied gauche pour le quatrième clou dans le cercueil de la Nati.

Les Helvètes réduisaient la marque cependant par Akanji, mais le Portugal n'avait pas fini son festival, Ramos non plus. Ce dernier se rendant ainsi l'auteur du but du 5-1 à 20 minutes du terme. Leao se chargera de l'ultime et dernier but dans le temps additionnel.

6-1, score final malgré 'entrée tardive de Cristiano Ronaldo. Le Portugal envoie un message.