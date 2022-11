Portugal - Manchester United : Un ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo sort les griffes

Cristiano Ronaldo est au centre des critiques après son interview fracassante envers Manchester United et son départ désormais acté des Red Devils.

Beaucoup d'anciens coéquipiers ont tourné le dos à Cristiano Ronaldo. Depuis son interview fracassante accordée à Morgan Piers dans laquelle il a attaqué de plein front Manchester United et suite à laquelle il a vu son contrat avec les Red Devils être résilié, Cristiano Ronaldo ne regorge pas de soutiens dans le monde du football.

"Je devais prendre la parole"

Les experts et les anciens joueurs anglais ont fortement critiqué Cristiano Ronaldo tout au long de la saison et avant son départ controversé de Manchester United cette semaine. Ses anciens coéquipiers Wayne Rooney, Gary Neville et Paul Scholes font partie des nombreux grands noms qui ont publiquement critiqué le joueur de 37 ans.

Mais un ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo est arrivé à la rescousse. Fabio Coentrao, qui a joué avec CR7 au Real Madrid et en sélection portugaise, a défendu le numéro sept portugais contre ces voix négatives, affirmant qu'elles n'avaient pas le droit de critiquer un joueur aussi accompli. "Je ne me sens pas motivé pour parler mais je devais le faire parce que je n'aime pas entendre ce qu'ils disent sur Cristiano", a-t-il déclaré à Relevo.

"Il y a des joueurs qui n'étaient que de la merde et ils parlent de CR7"

"Il y a des anciens joueurs qui n'étaient rien, ils étaient de la merde, et ils parlent de Cristiano comme s'ils étaient quelque chose [dans le football]. Ils n'ont pas besoin de parler comme ça. Même s'il n'est pas performant à son niveau, c'est assez moche. Les gens commencent à parler de lui, à dire qu'il s'entend mal avec ses coéquipiers et les choses sont mal interprétées", a ajouté l'ancien latéral gauche, aujourd'hui retraité des terrains.

"C'est une chose horrible, je sais comment il est. J'ai vécu avec lui pendant de nombreuses années et il n'a pas besoin de me dire comment il est : Je le sais. C'est impossible que Cristiano ne s'entende pas avec Bruno [Fernandes] ou avec l'un de ses coéquipiers, [parce que c'est une] personne fantastique", a conclu Fabio Coentrao.

Cristiano Ronaldo a été critiqué pour son comportement à Manchester United à plusieurs reprises cette saison. Une mauvaise situation s'est aggravée lors d'un match de Premier League contre Tottenham lorsque le quintuple Ballon d'Or a refusé d'entrer en jeu et a préféré quitter le stade, ce qui a entraîné sa suspension. Il a ensuite donné une interview explosive dans laquelle il a révélé qu'il n'avait aucun respect pour l'entraîneur de United, Erik ten Hag, et s'est défendu contre certains de ses détracteurs.

L'ancienne star de United, du Real Madrid et de la Juventus va débuter sa campagne avec le Portugal lors de la Coupe du monde au Qatar ce jeudi, en commençant par un match contre le Ghana. Après le tournoi, il commencera à chercher un nouveau club après avoir vu son contrat avec Manchester United résilié par consentement mutuel.