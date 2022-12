Portugal : Le clan Cristiano Ronaldo pète un plomb

Après la rencontre entre le Portugal et la Suisse, les proches de Cristiano Ronaldo ont manifesté leur colère de le voir débuter sur le banc.

Mardi soir, le Portugal a impressionné en s’imposant largement face à la Suisse (6-1), retrouvant ainsi les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis l’édition 2006. Mais cette soirée a également été marquée par la non-titularisation de Cristiano Ronaldo, une première depuis 2008 et 31 matches dans un tournoi majeur.

« Le public n’a cessé de te réclamer »

L’ancien joueur de Manchester United a tout de même participé un peu à la fête en entrant à la 73ème minute et avait visiblement l’air heureux de la qualification de son équipe. Mais son entourage n’était pas vraiment du même avis et n’a pas caché sa frustration quant au temps de jeu accordé au numéro 7 portugais. Sa compagne Georgina Rodriguez l’a fait savoir sur son compte Instagram juste après la rencontre. « Félicitations au Portugal. Pendant que les 11 joueurs chantaient l’hymne, tous les objectifs étaient braqués sur toi. Quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde pendant 90 minutes. Le public n’a cessé de te réclamer et de crier ton nom », a-t-elle lancé mardi soir.

Ce mercredi, c’est sa sœur, Katia Aveiro, qui a surenchéri sur Instagram elle aussi. Avec des mots plus forts, elle explique même avoir demandé à son frère de quitter la sélection nationale. « Le Portugal a gagné. DIEU merci. De nouveaux talents sont arrivés. Merveilleux. Est-ce qu'on va gagner ça (la Coupe du monde) ? Je le crois !! Sur le terrain, ils ont crié pour Ronaldo. Ce n'était pas pour que le Portugal gagne... Et ce n'est pas moi qui dis ça. Le monde a vu. Je suis contente que le Portugal ait gagné...Mais cela n’excuse pas la petitesse d’une grande partie du peuple portugais. C’est ce qui ne va pas. Ils continuent d’insulter, d’être offensants, ingrats. Tellement triste avec ce que je lis et entends pas ici au Qatar mais dans mon pays dans son pays... Mais c'est vraiment triste. Je voulais vraiment qu'il rentre à la maison, qu'il quitte l'équipe nationale et qu'il s'assoie à nos côtés pour qu'on puisse lui faire un câlin et lui dire que tout va bien, qu’on lui rappelle ce qu'il a réalisé, on a déjà assez souffert (ils ne sauront jamais à quel point) tu es formidable et les petits ne réalisent pas à quel point tu es énorme... Reviens chez toi. C'est là qu’on te comprend, qu’on te chérit », a-t-elle publié de son côté, accompagné d'une photo du quintuple Ballon d'Or assis sur le banc.

Si l’ancien joueur du Real Madrid a tenu à ne pas faire de vague via son attitude mardi soir, c’est peu de dire que son entourage ne l’aide pas vraiment en ce sens.