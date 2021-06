Portugal - France, Cristiano Ronaldo face à sa bête noire

En six confrontations face aux Bleus, Cristiano Ronaldo n’a jamais trouvé le chemin des filets. Il espère y remédier ce mercredi soir.

106 buts et 176 sélections. Depuis ses débuts avec le Portugal, Cristiano Ronaldo s’est imposé comme la force de frappe offensive de son pays. A la poursuite du record de l’Iranien Ali Daei comme meilleur buteur de l’histoire en sélection, le Portugais a déjà trouvé le filet à trois reprises depuis le début de l’Euro 2020.

Co-meilleur buteur de la compétition avec Patrick Schick (République tchèque), Romelu Lukaku (Belgique) et Georginio Wijnaldum (Pays-Bas), CR7 a l’occasion de prendre seul les rênes du classement, ce mercredi soir contre la France pour le dernier match du groupe F. Le Portugal, sous la menace de la Hongrie, aura grand besoin de son capitaine pour assurer une qualification pour les huitièmes de finale.

Seulement, on ne peut pas dire que ce soit la grande histoire d’amour entre le meilleur buteur portugais et l’équipe de France. On peut même parler de bête noire.

En six rencontres contre les Bleus depuis ses débuts en sélection, Cristiano Ronaldo n’a jamais trouvé le chemin des filets. Une anomalie pour la quintuple Ballon d’Or qui a au moins inscrit un but contre 43 nations différentes mais qui continue à se casser les dents sur la défense française.

Selon le statisticien Opta juste après le match de Ligue des Nations en octobre dernier, la France est "l'adversaire qu'il a le plus souvent affronté sans parvenir à trouver la faille dans sa carrière toutes compétitions confondues, en club et en sélection ». Cristiano Ronaldo souhaite évidemment remédier à tout ça, ce mercredi soir à Budapest, et prendra très certainement l’exemple de l’Allemagne.

Avant le match de samedi dernier, il n’avait encore jamais trouvé l’ouverture contre la Maanschaft. Il a finalement débloqué son compteur après un quart d’heure de jeu mais ça n’a pas empêché le Portugal de s’incliner.

Entre rester muet et voir le Portugal se qualifier ou enfin marquer contre le France et peut-être être éliminé, Cristiano Ronaldo a sûrement déjà fait son choix. D’ailleurs, en 2016, le tenant du titre s’était offert son premier titre continental sans sa star, sortie sur blessure après moins d’une demi-heure de jeu en finale.