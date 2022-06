Portugal et Ronaldo se promènent, l’Espagne cale

La soirée de la Ligue des Nations a été marquée par le large succès du Portugal et le nouveau faux-pas de l’Espagne.

Victorieuse de la première édition de la Ligue des Nations, la sélection du Portugal a envie de remporter cette épreuve de nouveau, quoi que Bernardo Silva puisse en dire. Elle l’a démontrée ce dimanche en enregistrant un probant succès contre la Suisse.

Cristiano Ronaldo, l’insassiable

Après avoir ramené un nul de l’Espagne, la Seleçao a donc laminé La Nati à domicile. Un succès sur le score de 4-0, et avec un doublé de l’infatigable Cristiano Ronaldo. Tandis que son rival Lionel Messi claquait un quintuplé avec l’Argentine, lui mettait un doublé. Deux buts qui lui permettent désormais de comptabiliser 117 pions sur la scène internationale.

William Carvalho et Joao Cancelo ont aussi participé au festival de la bande à Santos. Une belle démonstration de force et qui prend encore plus de valeur quand on voit les difficultés que rencontre la voisine espagnole.

La Roja de Luis Enrique a encore été accrochée. Contre la République Tchèque, elle a même été proche de s’incliner. Elle était menée 2-1 jusqu’à ce qu’Inigo Martinez assure l’égalisation dans les arrêts de jeu. L’autre but ibérique a été inscrit par Gavi. Au sortir de ce match, les regrets seront donc surtout tchèques puisqu’ils ont mené au score à deux reprises.

L'article continue ci-dessous

Haaland assure le spectacle

Dans les autres matches de la soirée, il est important de signaler la belle victoire de la Norvège contre la Suède. Une victoire 2-1 à Stockholm avec un doublé du nouveau citizen, Erling Haaland. Ce dernier en est désormais à 19 buts inscrits en 18 sélections.

Par ailleurs, la Serbie de Stojkovic s’est remise dans le sens de la marche en laminant la Slovénie (4-1). Les Serbes ont fait parler leur force de frappe avec des buts de Milinkovic-Savic, Mitrovic, Radonjic et Jovic.

Enfin, parmi les curiosités de la soirée on notera que la Géorgie de Willy Sagnol s’est baladée en Bulgarie (5-2). La Grèce, de son côté, a signé un nouveau succès sur le terrain du Kosovo (1-0).