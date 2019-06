Portrait - Megan Rapinoe, éternelle rebelle

La star américaine cultive sa singularité sur le terrain mais aussi ailleurs. À 33 ans, elle continue de défendre plusieurs causes sans relâche.

Une nouvelle fois contre l’ , en 8e de finale, elle est restée de marbre pendant la diffusion de l’hymne américain. En signe de protestation depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, Megan Rapinoe snobe le « Star-Spangled Banner ». Si le président des États-Unis lui a dit que ce n’était pas la bonne attitude à adopter, la joueuse de 33 ans y accorde à vrai dire peu d’importance. Elle expliquait avant le début de la compétition que c’était un "f*** you" adressée au chef d’état de son pays, ni plus ni moins. En compagnie de Carli Lloyd et d’Alex Morgan, elle est l’une des stars de cette équipe américaine venue en pour conserver son titre acquis quatre ans plus tôt en France. Avant de défier le pays hôte vendredi en quart de finale, retour sur cette icône unique du football féminin.

Megan Rapinoe était encore étudiante à l'Université de Portland quand elle se fait déjà un nom. Son équipe gagne plusieurs championnats de conférence et remporte même la ligue nationale en 2005. Très vite, et alors qu’elle n’a que 18 ans, son destin va s’accomplir en rejoignant la sélection américaine mais une blessure aux ligaments croisés va freiner sa progression, et l’empêcher de disputer la 2007. Il faut attendre quatre ans pour voir ses premiers faits d’armes en sélection, avec un mondial remarqué en , où elle célèbre notamment son premier but en chantant 'Born in the USA' de Bruce Springsteen. Si la bannière étoilée échoue en finale face au , derrière sa sélection va faire le doublé JO-Coupe du monde, où elle s’affirme comme un élément indispensable.

Désignée comme la créatrice de cette équipe, Megan Rapinoe possède les deux pieds. Cette faculté d’ambidextre lui permet d’être un danger constat sur le terrain. Au niveau des responsabilités, son statut de capitaine n’est pas anodin. Devenu un guide, elle fait le lien entre l’ancienne génération (Wambach, Lilly, Solo, Rampone) et celle qui monte en puissance (Lavelle, Pugh, Davidson). Avant le tournoi en France, elle expliquait même en quoi consistait son rôle de relai sur le terrain. "La coach ne pourra pas toujours avoir 35 conversations avec tout le monde. C’est donc notre travail, en tant que complément d’elle-même et du staff technique, de faire passer le message et de s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Il n’est même pas vraiment nécessaire de revenir à elle (Jill Ellis), mais je pense que nous sommes un groupe où tout le monde veille à ce que tout se passe bien."

Elle mène la lutte pour plusieurs causes sociétales

La native de Redding incarne bien le paradoxe de son pays, où le football féminin domine la scène internationale sans pour autant obtenir les salaires et les primes des hommes, englués à la 30e place du dernier classement FIFA. En 2016, les femmes américaines ont intensifié leur lutte pour l’amélioration des conditions de travail et l’égalité de rémunération. Plus tôt cette année, 28 joueuses ont porté plainte contre leur Fédération, à propos de la discrimination fondée sur le sexe. Rapinoe était l’une des joueuses les plus virulentes de la poursuite, affichant ainsi son évolution en tant que chef de file hors du terrain. Son combat va bien au-delà du ballon rond puisqu’elle soutient les minorités et la communauté LGBT, après notamment son coming-out en 2012. Ses revendications ne s’arrêtent pas à son pays puisqu’elle a aussi taclé la FIFA à plusieurs reprises. On se souvient notamment de sa sortie il y a deux ans lorsqu’elle avait qualifié l’institution du football mondial de "vieille, mâle et rassise", après la nomination d’une footballeuse amatrice (Deyna Castellanos) au prix de meilleure joueuse de l’année.

En attendant de mener à bout ses combats, Megan Rapinoe se prépare à livrer une autre bataille, contre les Bleues, ce vendredi, au Parc des Princes. "J'espère que ce sera un grand spectacle. Un cirque médiatique. J'espère que ce sera fou, énorme (rires). C'est le match qu'on voulait toutes jouer, celui que tout le monde attendait. On rêve de ça depuis qu'on est petites", a-t-elle indiqué après la qualification contre l'Espagne. Symbole d'une sélection américaine en plein questionnement sur sa place dans la société de l'Oncle Sam, elle ne cesse de clamer son envie de réussir partout. Les joueuses de l'Équipe de France sont prévenues, Donald Trump aussi.