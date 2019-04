Porto-Liverpool 1-4, ça passe pour Liverpool grâce à son trio offensif

Porto défiait Liverpool en quarts de finale retour de Ligue des champions et comme attendu, les Reds ont composté leur billet pour les demies.

Comme un air de déjà-vu. Après avoir laminé le sur ses terres il y a un peu plus d'un an, retrouvaient les Dragons dans leur antre, cette fois-ci pour la seconde manche des quarts de finale de la , avec un avantage assez confortable acquis à l'aller.

Une pluie torrentielle... de buts

L'attaque tant redoutée des Reds était attendue chez les Dragons ce mercredi dans un stade détrempé par une pluie torrentielle. Une pluie qui n'a néanmoins pas empêché Porto de faire un gros démarrage et de s'installer d'emblée dans le camp des Reds. Au quart d'heure de jeu, Alex Telles réussit un excellent service pour la reprise de volée de Marega qui file de peu à côté.

Porto, qui a toujours gagné cette saison en Coupe d'Europe en 4 occurrences, ne lâche pas le morceau. Les Reds résistent. Des Reds qui avaient opéré plusieurs changements par rapport à leur onze du match aller. En effet, Fabinho était associé à Milner et Wijnaldum. Henderson débutait sur le banc, tout comme Firmino qui cèdait sa place à Origi sur le front offensif. Ce qui n'empêchera pas les Reds d'ouvrir le score au plus fort fde la domination locale.

Salah combine avec Origi dans le rectangle adverse et trouve au second poteau Mané qui arrive à point nommé pour pousser le cuir dans les filets. 0-1, le score au repos, avec une équipe de Porto qui s'est éteinte après le but des visiteurs.

La seconde période verra une équipe de Porto partir à l'abordage dès les premières minutes, mais Liverpool parviendra à résister sans trop reculer, et encore une fois, au plus fort de la domination locale, Liverpool frappe. C'est Salah qui permet aux Reds de doubler la mise. L'ancien romain profite d'un service d'Alexander-Arnold sur la gauche pour tromper Casillas. Mais Porto sauvera l'honneur sur corner avec une belle tête d'un Eder Militao monté très haut.

Mais les Reds seront sans pitié avec un nouveau but de Firmino. Le Brésilien marque d'une tête entre les jambes de Casillas sur un centre signé Henderson. 3-1, puis 1-4 grâce à Van Dijk suite à une tête sur corner. Ce sera le score final. Et Liverpool se qualifie pour les demi-finales grâce notamment à son si redouté trio offensif. Le Barça, futur adversaire des Scousers, sait à quoi s'en tenir.