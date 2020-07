Porto - Casillas ne jouera pas pour être champion

Absent des terrains depuis son infarctus, Iker Casillas ne jouera pas quelques minutes pour se voir décerner le titre de champion du Portugal.

Une petite minute de temps de jeu, histoire d'être lui aussi officiellement sacré champion du ? C'est ce que des milliers de supporters de Porto souhaitaient pour San Iker, un peu plus d'un an après l'infarctus qui a mis fin à sa carrière sportive.

Un espoir auquel a mis fin Sergio Conceiçao ce dimanche, alors que les Dragons sont officiellement champions à deux journées de la fin. "Les personnes qui demandent cela n'ont pas la notion de ce qui se passe. Iker ne peut pas jouer", a informé l'entraîneur portugais à la veille du match contre Moreirense.

"Je pense qu'il n'a pas l'aval de son médecin et il n'a pas de contrat avec le . On pourrait lui faire un contrat d'un jour, mais son état de santé ne le permet pas. Les personnes sont mal informées à ce sujet. Avec un ordinateur à leur portée de mains, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Iker a été un joueur important pour nous. C'est un joueur respecté par tout le monde. Je lui souhaite le meilleur pour son nouveau projet au , et beaucoup de santé."

Selon la presse espagnole, le champion du monde 2010 serait même sur le point d'être nommé comme conseiller auprès de Florentino Perez au Real Madrid. Arrivé à Porto en 2015 après seize saisons passées avec les Merengue, il a déjà été champion du Portugal en 2018.