Iker Casillas de retour au Real comme conseiller de Florentino Pérez

Selon Marca, Iker Casillas va être nommé dans les prochaines heures en tant que conseiller de Florentino Pérez.

Iker Casillas retournera dans ce qui était sa maison pendant plus deux décennies, à savoir le CF. Cela a été révélé ce vendredi par le directeur adjoint du journal "Marca", Carlos Carpio. Une nouvelle de taille pour le club merengue et tous ses socios. Le chevronné gardien de but va rompre le contrat qui le lie à Porto et rentrer à Madrid afin d'occuper un rôle au sein de la direction. Il sera conseiller du président Florentino Pérez. Un rôle comparable à celui qu'occupait Zinédine Zidane en 2010 du côté de Bernabeu quand José Mourinho était en charge de l'équipe première.

"San Iker" sera donc de retour au bercail et les prérogatives de son poste seront définies d'un commun accord avec le président de la Casa Blanca dans les prochaines semaines. Le chevronné portier devrait notamment être l'ambassadeur du club auprès de l'UEFA et de la FIFA, bien qu'il puisse également servir de bras droit de Pérez. Il emprunte donc la même trajectoire que ZZ, avec peut-être l'espoir de se rapprocher à son tour du terrain dans le futur.

A 39 ans et éloigné du rectangle vert depuis qu'il a eu une crise cardiaque lors d'une séance d'entraînement avec Porto à O'Dragao, Casillas espère donc être libéré par le club lusitanien et aussi partir en bons termes. Il devrait le faire à l'issue de la finale de Coupe au . Le champ sera ensuite libre pour retrouver ce qui a été et reste toujours sa maison.

Pour rappel, Casillas a quitté le Real Madrid en 2015. Sa conférence de presse où il annonçait son départ reste encore dans toutes les mémoires puisqu'il a fondu aux larmes devant toute l'assistance. Agé de 34 ans, il se voyait probablement finir son parcours dans son club de coeur.