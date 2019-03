Porto - Benfica | Horaire, streaming, TV, enjeux, compos : toutes les infos pratiques du Classico en Liga Nos

Voici toutes les infos pratiques sur la finale avant l'heure en Liga Nos. Le Classico entre le FC Porto, leader, et son dauphin, Benfica.

L'ENJEU DU MATCH ?

Liga NOS 2018-19 : classement après 23 journées Classement Points Buts marqués Buts encaissés Différence 1. FC Porto 57 47 12 +35 2. SL Benfica 56 64 20 +44 3. Sporting Braga 49 40 23 +17 4. Sporting CP 46 44 25 +19

Décisif. Capital. Ce n'est certes que la 23ème journée de Liga Nos mais ce Classico est plus qu'un tournant dans ce championnat portugais, c'est une finale avant l'heure. Champion du Portugal en titre, le FC Porto accueille Benfica ce samedi pour un Classico dont l'importance, sportive, est à son apogée . L'an dernier déjà la deuxième confrontation, remportée par les Dragons, avait fait office de finale puisque les Aigles n'avaient jamais pu refaire leur retard. Si la rencontre a lieu plus tôt dans la saison, et laissera encore dix matches aux deux équipes pour réagir, fructifier ou gâcher ce résultat, tout indique que le vainqueur de cette rencontre, s'il y en a un, foncera vers le titre.

Ces dernières saisons, les confrontations entre le trio Porto-Benfica-Sporting ont été décisives pour le titre. L'an dernier, Benfica a perdu quatre points contre les Lions et n'en a pris qu'un contre les Dragons, qui eux, en ont pris quatre contre le Sporting en plus de leur victoire capitale à l'Estadio da Luz. Les années précédentes, lorsque Benfica avait remporté ses quatre titres consécutifs, les Aigles ont plus ou moins bien réussi face aux Dragons (sauf en 2015/2016 avec deux défaites) mais avaient surtout fait mieux que le FC Porto, victime de nombreux faux pas, face au Sporting, l'arbitre à distance.

Benfica a l'occasion de frapper un grand coup sur la pelouse de l'Estadio do Dragão ce samedi soir. Relégués à sept points du FC Porto début janvier avec quasiment aucun espoir de reprendre son trône, les Aigles ont été libéré par l'arrivée de Bruno Lage et sont revenus en quelques semaines à portée de fusil des Dragons . Un petit point sépare les deux équipes et la dynamique est clairement en faveur des Encarnados. Benfica marche sur l'eau et roule sur ses adversaires. Les victoires face au Nacional (10-0) et Chaves (4-0) le prouvent, mais les Aigles ont aussi su montrer les crocs deux fois face au Sporting (4-2 à Alvalade en Liga Nos, 2-1 à domicile en Coupe).

En face, le FC Porto pourrait se satisfaire d'un match nul, lui permettant de conserver sa légère avance au classement avec dans l'idée de faire un sans-faute jusqu'à la fin de saison ou de compter sur un faux pas de son ennemi juré dans les dix prochains matches. Néanmoins, sur leur pelouse, les Dragons ont tout intérêt à l'emporter. Pour le prestige, pour leurs supporters, et surtout car c'est une occasion en or de recreuser l'écart avec Benfica. Véritable rouleau compresseur sur la première partie de saison, le FC Porto a laissé filer huit points depuis début janvier (trois matches nuls) soit autant que lors de la première partie de saison, et a vu son avance fondre comme neige au soleil.

Les Dragons ont perdu beaucoup de points face à des équipes "modestes", mais ont depuis leur défaite en Ligue des champions, repris leur mache en avant avec deux victoires consécutives en Liga Nos. En réussite à domicile face à Benfica, Porto serait inspiré de l'emporter puisqu'ils doivent encore se rendre à Braga et recevoir le Sporting dans les prochaines semaines, là où Benfica aura uniquement un déplacement périlleux à Braga. Quatre points d'avance sur Benfica ne seront pas de trop pour les Dragons dans la course au titre.

La dynamique plaide en faveur de Benfica, l'histoire et le fait de recevoir en faveur du FC Porto. Ce Classico est ouvert, imprévisible, et risque d'accoucher d'un match très intéressant entre la meilleure attaque du championnat et la meilleure équipe à l'extérieur, Benfica (64 buts et 28 points en douze matches hors de ses terres), et la meilleure défense de Liga Nos, le FC Porto (12 buts encaissés).

Match FC Porto vs SL Benfica Date Samedi 2 mars 2019 Horaire 21h30

L'HISTORIQUE DES CONFRONTATIONS ?

Ce Classico pour le compte de la 24ème journée de Liga Nos sera tout simplement la 241ème confrontation entre les deux mastodontes du football portugais. Si le football lusitanien est réputé pour être un football à trois cadors avec le Sporting, Porto et Benfica, ce sont surtout les deux derniers qui se partagent les titres depuis maintenant vingt ans. Sur les seize derniers championnats, le FC Porto en a remporté dix (de ses 28 au total) et Benfica six (de ses trente six au total).

L'historique des confrontations est assez équilibré entre les deux équipes. Les Dragons forts de leur domination sur leur rival dans l'ère moderne ont un petit avantage avec 93 succès contre 87 pour les Aigles et 60 matches nuls. Bien évidemment, les bilans sont très avantageux pour les deux clubs lorsqu'ils accueillent l'ennemi juré. Le FC Porto compte 66 victoires à l'Estadio do Dragão contre 64 pour le SL Benfica à l'Estadio da Luz. Sur la pelouse des Dragons, Benfica n'a plus gagné depuis le 14 décembre 2014, mais n'a plus perdu depuis le 20 septembre 2015, les deux dernières confrontations n'ayant pas permis aux deux cadors de se départager.

Sur les trente derniers matches, le FC Porto aussi a l'avantage. Treize victoires pour les Dragons, neuf matches nuls et huit succès pour les Aigles. En ce qui concerne les rencontres entre les deux clubs cette saison, un partout, balle au centre. Benfica avait remporté sur la plus petite des marges le match aller en Liga Nos grâce à un but de Seferovic alors que Porto a gagné en demi-finale de l'Allianz Cup mi-janvier (3-1). Si les deux équipes sont en positions favorables pour se qualifier pour la finale de la Coupe du Portugal (victoire 2-1 de Benfica face au Sporting, victoire 3-0 de Porto contre le Sporting Braga) et s'affronter une quatrième et dernière fois cette saison, ce troisième affrontement est certainement le plus important dans les deux camps et a tout d'une finale.

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Sergio Conceição (entraîneur FC Porto) : "Je pense que la forme de l'équipe, quels que soient les derniers résultats, importent peu dans ces matches. Tous les joueurs seront très motivés pour remporter ce match, encore plus en jouant à domicile avec l'atmosphère fantastique que nous allons avoir. J'espère que ce sera un beau spectacle et j'espère gagner, encore un match de plus pour atteindre notre objectif : remporter le championnat. Il n'y aura pas de calcul, les deux équipes vont jouer pour gagner. Après ce match, il reste 30 points à distribuer, ce n'est pas décisif mais c'est très important. Gagner demain contre Benfica et perdre contre Feirense après, cela ne vaut rien. Le championnat est une épreuve de régularité. Je suis confiant et je pense que nous serons heureux en mai" .

Bruno Lage (entraîneur SL Benfica) : "C'est un match très important mais il n'est pas décisif. Ce qui est décisif est d'être une équipe régulière. Nous avons fait cela lors des deux derniers mois et nous devons continuer à l'être. Ce match est très important comme l'a été le match aller. Nous n'avons pas réussi à être aussi régulier que notre adversaire et c'est pour cela qu'il a plus de points. Il est plus décisif parce que maintenant le temps joue contre nous. Dites-moi un match qui n'a pas été décisif depuis mon arrivée ? Il n'y en a eu aucun. Il faut maintenir notre équilibre dans tous les domaines, tenter de trouver notre voie et être régulier c'est cela qui permet aux équipes de remporter des championnats. Qui est favori ? Les deux équipes vont jouer pour gagner. Après sur le terrain, celui qui sera meilleur gagnera et empochera les trois points".

Luis Felipe Vieira (président du SL Benfica) : "Nous avons toujours l'objectif de gagner et nous sommes plutôt confiants. Je pense que nous allons présenter à l'Estadio do Dragão une des équipes les plus jeunes que Benfica a aligné récemment. Nous n'allons pas oublier que nous allons affronter le champion en titre, mais je suis convaincu que nous y allons pour gagner, et j'espère par-dessus tout que ce sera un grand match" .

Pinto Da Costa (président du FC Porto) : "Le FC Porto va jouer pour gagner et augmenter son avantage au classement. Samedi nous allons recevoir notre plus grand rival en championnat, dans un match avec une grande tradition et que les supporters apprécient. Nous allons remplir l'Estadio do Dragão et vivre les émotions d'un grand match entre deux grandes équipes. Je suis confiant après notre prestation contre Braga (victoire 1-0)".

LE JOUEUR CLÉ DU MATCH

Transfert le plus cher de l'histoire entre deux clubs portugais, Rafa Silva, arrivé à l'été 2016 contre 16 millions d'euros, sera chargé de dynamiter le côté gauche de Benfica ce samedi soir sur la pelouse de l'Estadio do Dragão. Pourtant, l'ancien ailier du Sporting Braga aura pu être dans l'autre équipe lors de ce Classico. Les deux plus grands clubs du pays s'étaient battu pour s'attacher ses services en 2016.

Alors que le FC Porto avait longtemps une longueur d'avance, c'est finalement Benfica qui a raflé la mise. Gêné par des blessures, pas toujours la première option de Rui Vitoria, Rafa Silva a connu deux premières saisons en demi-teinte avec des actions étincelantes mais beaucoup d'irrégularité. Bon en début de saison, l'international portugais était blessé au moment de la crise traversée par les Aigles et du changement d'entraîneur.

Rafa Silva n'a pas manqué le bon wagon avec Bruno Lage. Revenu de blessure mi-janvier, c'est face au FC Porto qu'il a convaincu son nouvel entraîneur en marquant l'unique but lors de la défaite en demi-finale de l'Allianz Cup et en étant impliqué sur le but polémique refusé à Benfica. Depuis, Rafa Silva est titulaire dans le 4-4-2 de Bruno Lage dans lequel il s'épanouit. D'ailleurs, l'ailier portugais, auteur de huit buts et deux passes décisives en Liga Nos cette saison, a marqué lors des trois derniers matches de championnat.

Nul doute que Rafa Silva voudra poursuivre sa série ce samedi soir face au FC Porto et se remémorer au bon souvenir du 6 mars 2016 lorsqu'il avait donné la victoire à Braga face aux Dragons dans les derniers instants de la partie.

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1 et en streaming sur RMC Sport.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 1 RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste FC Porto Gardiens Iker Casillas, Vana, Fabiano Défenseurs Maxi Pereira, Pepe, Militão, Mbemba, Telles, Felipe, Manafa Milieux Danilo Pereira, Herrera, Brahimi, Corona, Hernani, Oliver Torres, Sergio Oliveira Attaquants Adrian Lopez, Marega, Tiquinho Soares, Fernando.

Compo probable : Casillas – Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles – Corona, Oliver Torres, Herrera (c), Brahimi - Marega, Tiquinho Soares

Prolongé jusqu'en 2021, Sergio Conceição a pratiquement toutes ses forces en présence. Seul Vincent Aboubakar, toujours blessé, manque à l'appel. Moussa Marega, de retour de blessure mais préservé contre Braga, va débuter la rencontre en attaque aux côtés de son compère habituel : Tiquinho Soares. Touché face à l'AS Roma, Yacine Brahimi n'a pas été titularisé lors des deux derniers matches mais va retrouver sa place dans le onze sur son côté gauche. Corona sera à droite, tandis qu'au milieu de terrain, Herrera sera accompagné d'Oliver Torres, qui profite du fait que Danilo Perreira n'ait pas joué depuis très longtemps et n'est donc pas prêt pour ce genre de rencontres. Derrière, pour protéger Iker Casillas, c'est du grand classique avec la charnière Pepe-Felipe, et sur les côtés, les deux Brésiliens, dont le néo international Eder Militão.

L'article continue ci-dessous

Poste SL Benfica Gardiens Vlachodimos, Zlobin, Svilar Défenseurs Ruben Dias, André Almeida, Grimaldo, Ferro, Corchia Milieux Gabriel, Gedson Fernandes, Pizzi, Zivkovic, Samaris, Florentino, Cervi, Salvio, Attaquants Seferovic, João Felix, Rafa Silva, Jonas, Jota

Compo probable : Vladochimos – Almeida, Ferro, Ruben Dias, Grimaldo – Pizzi (c), Samaris, Gabriel, Rafa Silva - João Felix, Seferovic

C'est l'équipe type, ou presque, de Bruno Lage qui va affronter le FC Porto ce samedi soir. L'entraîneur portugais va aligner le onze qu'il a le plus souvent utilisé depuis sa nomination. De retour de blessure, Jardel est trop juste. Le jeune Ferro sera donc aligné en compagnie de Ruben Dias dans l'axe de la défense. Sur les côtés, ce sera du grand classique avec André Almeida et Alejandro Grimaldo. Dans l'entrejeu, Gabriel, devenu titulaire indiscutable, sera épaulé par Andreas Samaris, qui a dépanné en défense centrale face à Chaves lors de la dernière journée. Sur les côtés, Bruno Lage va de nouveau faire confiance à Pizzi, son capitaine, et Rafa Silva, de retour à un très bon niveau depuis quelques semaines. Enfin devant, c'est du grand classique. Même si Jonas, utilisé comme joker de luxe, revient bien, Bruno Lage est obligé de titulariser son duo João Felix-Seferovic qui fait des merveilles.