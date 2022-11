Pologne – Argentine : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Pologne-Argentine.

Lewandowski contre Messi

Avant cette dernière journée, la Pologne est en tête du groupe C avec 4 points devant l'Argentine (3 points, +1), l'Arabie saoudite (3 points, -1) et le Mexique (1 point, -2).

Si un match nul pourrait suffire à qualifier les deux équipes en fonction du résultat d'Arabie saoudite-Mexique, les deux équipes chercheront à l'emporter pour éviter une mauvaise surprise et s'assurer par la même occasion la première place du groupe.

Ce choc entre la Pologne et l'Argentine sera l'occasion d'avoir un duel entre deux buteurs extraordinaires : Robert Lewandowski et Lionel Messi. Lors de la précédente journée, le Polonais a enfin marqué lors d'un Mondial tandis que Lionel Messi continue d'affoler les compteurs (2 buts en 2 matches depuis le début de la compétition).

Date, horaire et lieu de Pologne-Argentine

Date : mercredi 30 novembre 2022

Ville : Doha (Qatar)

Stade : 974 stadium

Heure du coup d'envoi : 20h00 heure française

Compétition : troisième et dernière journée de la phase de groupes (groupe C) de la Coupe du monde 2022.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Mustapha Ghorbal (Algérie)

Sur quelle chaîne voir le match Pologne-Argentine ?

En France, la confrontation entre la Pologne et l'Argentine sera diffusée simultanément sur TF1 (chaîne gratuite) et beIN SPORTS 1 (chaîne payante).

Le streaming pour voir le match Pologne-Argentine

En France, il sera de possible de voir la rencontre en Streaming via plusieurs applications : MyTF1, beIN CONNECT mais aussi MyCanal (qui diffuse les chaînes du groupe TF1).

Les compositions probables de Pologne-Argentine

Après sa victoire contre l'Arabie saoudite, le sélectionneur de la Pologne, Czeslaw Michniewicz, devrait faire confiance à son habituelle arrière garde avec Szczesny dans les buts et une défense à 4 composée de Cash, Glik, Kiwior et Bereszynski. Idem en attaque : le duo Milik-Lewandowski devrait être aligné une nouvelle fois laissant ainsi Zielinski, qui était titulaire contre le Mexique, sur le banc.

Il pourrait cependant y avoir du changement au milieu de terrain. Krychowiak pourrait être associé à la récupération avec Bielik qui était entré en jeu en deuxième période contre l'Arabie saoudite.

Dans les rangs argentins, Lionel Scaloni pourrait titulariser Enzo Fernandez au milieu après l'avoir fait entrer en jeu deux fois de suite lors des deux premières journées. Leandro Paredes pourrait également faire son retour dans le onze de départ : titulaire contre l'Arabie saoudite, il n'avait pas joué face au Mexique.

L'équipe probable de la Pologne : Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Zielinski, Bielik, Krychowiak, Frankowski - Milik, Lewandowski.

L'équipe probable de l'Argentine : E. Martinez - Molina, Otamendi, Li. Martinez, Tagliafico - Fernandez, Paredes, De Paul - Messi, La. Martinez, Di Maria.

Les statistiques à connaître avant Pologne-Argentine

● Ce sera la troisième confrontation en Coupe du monde entre les deux équipes. La Pologne s'est imposée 3-2 en 1974 et l'Argentine a pris sa revanche quatre ans plus tard (2-0).

● Ce sera le premier match entre les deux équipes depuis juin 2011. La Pologne l'avait emporté 2-1.

● La Pologne a perdu ses trois derniers matches en Coupe du monde contre des équipes sud-américaines et à chaque fois sans trouver le chemin des filets.

● La Pologne a préservé sa cage inviolée lors de ses trois derniers matches en Coupe du monde : 1-0 contre le Japon en 2018, 0-0 contre le Mexique et 2-0 contre l'Arabie saoudite en 2022.

● Toutes compétitions confondues, Lionel Messi a marqué au moins un but lors de ses six derniers matches avec l'Argentine. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'il réussit une série aussi longue avec l'Argentine (6 matches de suite également entre novembre 2011 et septembre 2012).

● Robert Lewandowski a été impliqué sur les deux buts de la Pologne lors de cette Coupe du monde avec un but et une passe décisive contre l'Arabie saoudite. Il est devenu par la même occasion le plus vieux buteur polonais lors d'un mondial, à 34 ans et 97 jours.