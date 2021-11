Politique : Eric Zemmour veut imposer "des quotas de joueurs étrangers"

Invité sur la plateforme de Pierre Ménès, « Pierrot le foot », Eric Zemmour a été interrogé sur de nombreux sujets footballistiques.

Le polémiste, qui pourrait être candidat à l'élection présidentielle, regrette le football d'antan.

Il déplore ainsi l'instauration de l'arrêt Bosman en 1995 qui, selon lui, a dénaturé le football : « Depuis l'arrêt Bosman c'est l'argent qui fait les succès dans les matches de Coupe d'Europe. […] L'arrêt Bosman a interdit les quotas de joueurs étrangers dans le foot ».

QU'EST-CE QUE L'ARRÊT BOSMAN ?

Selon Zemmour, l'arrêt Bosman a eu plusieurs conséquences fâcheuses pour le football européen et français : « Dans la grande équipe de Saint-Etienne, il y avait deux joueurs étrangers. On les connaissait. Il y avait Osvaldo Piazza l'Argentin et il y avait Ivan Curkovic le Yougoslave. A l'époque, la Yougoslavie existait. Et tous les autres étaient des joueurs Français.

« Ca permettait d'abord d'avoir un vrai vivier de joueurs dans chaque pays, ils n'étaient pas remplacés, dépassés par des joueurs étrangers qu'on achetait de partout. Deuxièmement, ça permettait un vrai équilibre : ce n'était pas les clubs les plus riches qui achetaient tous les meilleurs joueurs, ce qui se passe aujourd'hui et du coup les matches et les compétitions se jouent toujours entre les mêmes clubs.

« Et troisièmement, ça permettait à des clubs qui avaient un vrai centre de formation efficace de percer. On avait l'Ajax d'Amsterdam dans les années 70, on avait Saint-Etienne dans les années 70, on avait d'autres clubs, même Auxerre qui était très pauvre et qui est monté très haut dans les compétitions européennes.

« Dernière chose, ça permettait aussi à la France d'avoir des clubs un peu mieux fournis et qui gardaient leurs joueurs. »

Lorsque Pierre Ménès demande à Eric Zemmour ce qu'il faudrait faire pour remédier à l'arrêt Bosman, ce dernier lui répond aussitôt : « Je remettrais des quotas de joueurs étrangers pour toute l'Europe. Il faut que ce soit équilibré. Platini a essayé, ce n'est pas une lubie que j'ai. Platini a essayé quand il était président de l'UEFA et il a échoué. Je sais que c'est voué à l'échec. Dans l'idéal, je remettrais des quotas de joueurs étrangers. »