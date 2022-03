Pogba tire son chapeau à Cristiano Ronaldo

Paul Pogba a qualifié son coéquipier de Manchester United, Cristiano Ronaldo, de "meilleur attaquant de l'histoire" après le triplé de la star portugaise lors de la victoire 3-2 contre Tottenham samedi.

Pogba n’a jamais douté de Ronaldo

Pogba est resté bouche bée devant les buts de Ronaldo, qui a trompé Hugo Lloris de l'extérieur de la surface, d’une reprise de près et de la tête.

Alors qu’il se dit que Ronaldo n'est pas heureux à Manchester United, Pogba a déclaré que son coéquipier n'a "jamais été un problème" et a salué son immense talent.

« Nous les avons piqués aux bons moments et Ronaldo a fait ce qu'il fait de mieux", a déclaré Pogba à BBC Sport. "Il n'a jamais été un problème. Vous avez le meilleur attaquant de l'histoire dans notre équipe, il ne peut pas être un problème. Aujourd'hui, sa performance et celle de toute l'équipe a été très brillante. »

Il a ajouté à Sky Sports : "Tout le monde connaît Cristiano - il n'y a pas besoin de parler de lui. C'est ce qu'il fait. Il n'a pas joué lors du dernier match, mais il revient et marque trois buts. Tout le monde est content."

Pogba séduit par l’atmosphère à Old Trafford

"C'était bien aujourd'hui. On a pu entendre les fans - ils nous poussaient et le ressentaient", a déclaré Pogba. "Je pense qu'aujourd'hui c’était une très bonne performance en tant qu'équipe et une très bonne réaction après le match de City. Nous avons continué à y croire. En deuxième mi-temps, nous n'avons pas eu de bonnes passes et on n’a pas été assez mobiles je pense. Nous leur avons donné un peu de confiance, c'est pourquoi ils ont marqué. Mais nous avons obtenu un corner et marqué le but de la victoire ".

La Pioche a conclu en indiquant que ce succès pourrait être fédérateur : "C'est un coup de pouce. Nous en avions besoin pour repartir. Nous voulons le top 4 et c'était des adversaires qui cherchent aussi le top 4. C'était une bonne victoire et une bonne performance."

Le succès contre les Spurs est une bouffée d’oxygène pour un MU qui a beaucoup peiné au cours du dernier mois. Et avec ce succès ses perspectives de finir dans le Top 4 se sont améliorées.

Le fait que Ronaldo ait marqué trois buts réduira également la pression sur lui et dissipera probablement certaines des rumeurs d'agitation dans le vestiaire, du moins pour le moment.