Pogba s'offre le chameau le plus cher du monde ! L'étrange reconversion

Le champion du monde a révélé sa passion pour ce sport, née sur YouTube, et a exprimé son ambition de posséder un jour le chameau le plus cher du monde, bouclant ainsi la boucle de sa carrière.

L'international français n'a jamais fui les projecteurs ni les choix de carrière atypiques, mais sa dernière aventure l'a mené des pelouses impeccables de la Ligue des Champions aux pistes poussiéreuses du Moyen-Orient. Pogba, qui évolue actuellement en Ligue 1 avec Monaco, a été nommé investisseur stratégique d'Al Haboob, une structure pionnière dans le monde des courses de chameaux.

Si ce rapprochement entre le football européen de haut niveau et le sport traditionnel bédouin peut surprendre, le joueur de 32 ans insiste sur son engagement total. Son intérêt pour les techniques et les stratégies des courses l'a conduit à de nombreuses heures d'étude en ligne. Évoquant sa décision d'investir, Pogba a révélé être devenu un fervent spectateur de ce sport, profitant de son temps libre pour se documenter sur les subtilités d'une discipline qui revêt une importance culturelle considérable dans la région du Golfe.

« J'ai regardé un bon nombre de courses de chameaux sur YouTube et j'ai consacré du temps à la recherche pour comprendre les techniques et les stratégies », a expliqué Pogba.

Pour un joueur qui a remporté les plus grands titres du football, dont la Coupe du monde avec la France et plusieurs titres de Serie A, le milieu de terrain sait reconnaître l'engagement de haut niveau. Il a tenu à établir un parallèle entre l'engagement requis dans son métier principal et les exigences de son nouvel investissement.

« Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'implication de tous ceux qui y participent », a-t-il ajouté. « Au final, le sport reste le sport. Il exige du cœur, du sacrifice et un esprit d'équipe.

« On ne s'en rend peut-être pas compte, mais le sport crée toujours des liens d'une manière ou d'une autre », a déclaré Pogba. « Que ce soit le football, les courses de chameaux ou la boxe, les fondements sont similaires. Il faut de la détermination, de la concentration, de la discipline et de la ténacité. C'est ce qui fait les champions. »