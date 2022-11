Pogba révèle la réaction de Raiola lors des négociations avec Manchester United

Paul Pogba a quitté Manchester United l'été dernier pour la deuxième fois de sa carrière afin d'aller à la Juventus, comme il l'avait fait auparavant.

Paul Pogba et Manchester United c'est une histoire d'amour particulière. Une sorte de je t'aime moi non plus. Une histoire avec des hauts, des bas, des ruptures, des retrouvailles. L'été dernier, Paul Pogba a décidé de quitter Manchester United alors qu'il arrivait en fin de contrat pour finalement retourner à la Juventus. Un chemin qu'il avait déjà fait il y a quelques années.

Une anecdote en hommage à Raiola

En effet, lors de son premier passage à Manchester United, l'international français avait finalement quitté le club mancunien alors qu'il en était un grand espoir pour rejoindre la Vieille Dame et finalement exploser au plus haut niveau. A l'époque, des discussions ont eu lieu pour prolonger Pogba à Old Trafford, les Red Devils cherchant à le faire signer un nouveau contrat après qu'il ait franchi une étape dans les rangs supérieurs après avoir été formé dans un système d'académie légendaire.

Paul Pogba a fini par partir en tant qu'agent libre pour la Juventus - l'histoire se répétant en 2022 - et le vainqueur de la Coupe du monde a levé le voile sur les raisons de l'échec des négociations à l'époque. Pogba a déclaré aux journalistes lors des Golden Boy Awards : "J'étais à Manchester United, j'avais 17 ans. Ferguson voulait que je prolonge".

"Même mon chien ne signerait pas ce contrat"

"Je suis arrivé avec Rafaela (Pimenta) et Mino. Et Ferguson a dit : "Alors on signe ?". Mais on a dit non. Mino lui a répondu : "Ce contrat, même mon chien ne le signerait pas !". Paul, lève-toi, on y va ! Je me suis levé et nous sommes partis", a indiqué l'international français. Un choix qu'il n'a certainement pas regretté puisqu'il a ensuite été très vite performant avec la Juventus ce qui lui a ouvert les portes de l'équipe de France.

Paul Pogba est retourné en Angleterre à l'été 2016, lors d'un transfert record de plus de 100 millions d'euros, mais il a rompu les liens, sans doute définitivement, avec les Red Devils pour la deuxième fois à la fin de la campagne 2021-22 après avoir eu du mal à produire son meilleur football pendant six ans avec les poids lourds de la Premier League.

Le joueur de 29 ans n'a toujours pas fait ses débuts en compétition à la Juventus. L'international français s'est blessé lors de la pré-saison, s'est fait opéré et a rechuté ce qui l'a empêché de jouer un quelconque rôle en club, tout en brisant ses rêves d'aider l'équipe de France à défendre son titre mondial à la Coupe du monde 2022.