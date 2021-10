Pogba promet des jours meilleurs à Manchester United

Paul Pogba a réagi au lendemain de la débâcle vécue à Old Trafford et durant laquelle il s’est fait expulser.

Paul Pogba a connu un après-midi dominical cauchemardesque dimanche. Avec ses coéquipiers de MU, il s’est fait humilier à Old Trafford par le rival de Liverpool (0-5). Et, sur le plan personnel, il a aussi connu une expulsion, alors qu’il n’était sur le terrain que depuis un quart d’heure de jeu.

Frustré par la tournure des évènements, il s’est rendu auteur d’un violent tacle sur le milieu adverse, Naby Keita. Une vraie agression et qui ne lui fait pas honneur. La Pioche a d’ailleurs eu droit à de sévères critiques pour ce dérapage incontrôlé.

Parmi ceux qui l’ont montré du doigt il y a Paul Scholes, une légende mancunienne. Ce dernier a même tenu des propos extrêmement durs à son encontre . « Tout le monde sait à quel point il est talentueux, tout le monde lui fait confiance, chaque manager qui passe lui manifeste sa confiance. On lui a accordé beaucoup de chances, mais ce qu’il a fait aujourd’hui est un manque de discipline et c’est irrespectueux envers son coach et ses joueurs », a déclaré l’ex-footballeur.

« Pas le temps de nous apitoyer sur notre sort »

Après s’être muré dans le silence, l’international français a réagi sur les réseaux sociaux ce lundi. Mais, plutôt que de ressasser son mauvais geste ou nourrir la polémique avec un débat inutile, il a adressé un message aux supporters. A l’instar de son coéquipier Cristiano Ronaldo, il a promis de tout faire pour relancer sa formation. « Pas le temps de nous apitoyer sur notre sort… Réveillons-nous, levons-nous et faisons de demain un jour meilleur ! », a écrit le champion du monde sur Twitter.

La réaction des Diables Rouges est attendue le week-end prochain face aux Spurs. Un autre match compliqué à aborder, comme celui qui suivra face au rival de City la semaine d’après.