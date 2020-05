"Pogba pourrait mener Manchester United au titre la saison prochaine"

L'ancien joueur de Manchester United, Gary Neville, est certain que Paul Pogba sera toujours un Red Devil la saison prochaine.

Il est peu probable que Paul Pogba puisse faire objet d'offres allant jusqu'à 100 millions de livres sterling (115M€), d'après Gary Neville. De fait, ce dernier estime que le milieu français pourrait rester à Old Trafford et aider à se battre pour le titre de en 2020-21.

Les spéculations concernant l'avenir du champion du monde à Old Trafford ne cessent d'enfler depuis un certain temps. Pogba a laissé la porte de sortie ouverte, mais sa méforme due au fait qu'il a été longtemps absent et aussi l'impact attendu de la pandémie de coronavirus sur le marché des transferts suggèrent que le champion du monde pourrait être contraint à rester sur place. Neville pense que ce sera le cas, mais se veut optimiste à propos de ce joueur de talent contesté et qui pourrait retrouver son étincelle lorsqu’il sera associé à Bruno Fernandes dans l'entrejeu de MU.

Interrogé sur les chances de voir Pogba rester, l'ex-défenseur anglais a déclaré à Sky Sports : "Je pense que oui. Tout au long de la saison, on n'a cessé de l'envoyer ailleurs dans le sens où il y avait tellement de spéculations, son agent sortait des histoires tout le temps. Je me demande ce qui s'est passé depuis. Evidemment avec le coronavirus et la réinitialisation économique du football, quels clubs seront réellement en mesure d'acheter Pogba pour les 80, 90 et 100 millions ? Et quels clubs vont lui payer son énorme salaire ? Je ne le dévalorise pas en tant que joueur, j e parle de la situation économique dans laquelle se trouve le monde entier."

"Donc, Paul Pogba voudra peut-être rester à Manchester United pour les 12 à 18 prochains mois et regarder le fait qu'il a un club où il peut jouer avec Bruno Fernandes, avec Fred, avec [Scott] McTominay, avec [Nemanja] Matic , [Harry] Maguire, [Aaron] Wan-Bissaka, Brandon Williams, De Gea dans le but et ensuite vous avez Mason Greenwood, [Anthony] Martial et Rashford en tête, a poursuivi l'ex-coach de Valence. On peut les considérer comme un groupe de tauliers en pleine force de l'âge. Manchester United doit encore y ajouter trois, quatre ou cinq joueurs de très haute qualité, et ils sont en mesure de capitaliser cet été sur le marché des transferts. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que MU aura alors la capacité de rivaliser pour le titre".