Après plusieurs semaines d’absence, Paul Pogba a retrouvé le chemin des terrains. L’international français vient d’enchainer deux matches, dont un en tant que titulaire. Face à Burnley, il a réussi à inscrire son premier but de la saison en Premier League.

Malgré cette réalisation, il n’a pas totalement convaincu face aux Clarets. Sa prestation d'ensemble fut assez moyenne. Certains l’ont même jugé décevant, à l’instar de l’ancien gardien de l’équipe Peter Schmeichel.

Pogba pas à la hauteur de Man United ?

« J'ai dit avant le match que Pogba avait joué de façon fantastique vendredi soir (contre Middlesbrough en Cup). Si Pogba joue comme ça, alors on veut le garder. On veut même désespérément le garder", a déclaré le Danois à Premier League Productions. "Mais il était complètement à côté de son sujet aujourd'hui (mardi) et vous ne pouvez pas avoir des joueurs qui font ça".

Le champion du monde 1999 est même allé très loin dans ses propres en suggérant que La Pioche n’est pas digne de porter la tunique des Red Devils. "Ce n'est pas assez bon pour Man United. À Man United, il y a un niveau sous lequel vous ne devez pas descendre. Vous devez au moins être à la hauteur. Vous devez avoir ce type d’exigence et comprendre quand vous devez vous surpasser pour obtenir le rendement vous avez besoin. Là, à MU, je pense que la plupart des problèmes viennent des joueurs. Ce n'est pas le fait des entraîneurs ou des managers."