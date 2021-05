Pogba : "Mbappé et Rashford sont l'avenir du football"

Les stars de Man Utd et du PSG se sont affirmés parmi les meilleurs attaquants du football mondial à leur jeune âge.

Paul Pogba a déclaré à propos de Marcus Rashford et Kylian Mbappé qu'ils sont "le présent et l'avenir du football." Le coéquipier de Paul Pogba à Manchester United, Marcus Rashford, est devenu une figure vitale pour son club et son pays à l'âge de 23 ans, et a suscité des compliments pour ses campagnes hors terrain pour aider également les enfants pauvres. Kylian Mbappé, quant à lui, s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants du monde et a remporté la Coupe du monde 2018 avec la France aux côtés de Pogba.

Lors d'une séance de questions-réponses avec les fans de Manchester United, Paul Pogba a déclaré à propos de la paire d'attaquants, qu'il connaît bien puisqu'il joue avec l'Anglais en club et avec l'attaquant du PSG en sélection nationale : "Ce sont deux grands, grands, grands talents. Je pense qu'ils sont si jeunes et si talentueux. Ils ont accompli beaucoup pour leur jeune âge. Je pense qu'ils sont le présent et l'avenir du football".

Paul Pogba s'est également vu poser la question éternelle de savoir quel joueur il choisirait entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et a refusé de donner une préférence : "C'est une question intéressante mais piège car il n'y a pas de meilleur pour moi", a déclaré le milieu de terrain français des Red Devils. "Ce sont deux joueurs différents. Ce sont deux joueurs qui apportent tous les deux de la joie à regarder".

"Tout le monde va avoir sa propre opinion d'eux, ce sont juste deux légendes. Moi, je dirais juste que ce sont deux légendes et aucune n'est meilleure que l'autre. Juste deux personnes qui nous donnent des footballeurs, ou des amateurs de football, c'est une joie de les regarder", a ajouté le champion du monde 2018. On a également demandé à Pogba qui était le meilleur finisseur de l'équipe de Manchester United et a offert une décision partagée entre Mason Greenwood et Edinson Cavani.

"Le meilleur finisseur, je pense que c'est Mason Greenwood. Ouais, Mason, je dirais. Et Edi. Ouais, Mason avec les pieds et Edi avec sa tête", a déclaré Pogba. Le prochain match de Manchester United aura lieu jeudi alors qu'ils affronteront la Roma lors du match retour de la demi-finale de la Ligue Europa. Après avoir remporté le match aller 6-2, United a pratiquement réservé sa place en finale, où il affrontera Arsenal ou Villarreal.

Trois jours après leur affrontement avec l'AS Roma, Manchester United sera de retour en action avec un match de Premier League face à Fulham. Manchester United a quatre matchs de Premier League à jouer alors qu'ils cherchent à décrocher une deuxième place derrière Manchester City, qui pourrait remporter le titre de champion le week-end prochain, en cas de victoire samedi contre Chelsea.