Pogba : "Manchester United n'est pas au niveau de Liverpool mais nous pouvons gagner la Premier League"

Une victoire à Anfield serait synonyme de première défaite en championnat à domicile depuis 2017 pour les Reds et mettrait en confiance Man United.

Paul Pogba admet que ne peut pas encore se considérer au même niveau que avant de remporter la , bien que le champion du monde 2018 pense que les Red Devils peuvent remporter le titre cette saison. Manchester United se retrouve au sommet de l'élite anglaise après 17 matchs disputés, avec un derby contre les Reds de Jürgen Klopp, deuxième, dimanche, le match le plus médiatisé de la saison à ce jour.

L'affrontement à Anfield fournira un test massif du réel niveau de Manchester United, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer cherchant à surmonter un obstacle mental qui les a vu perdre quatre fois dans des demi-finales différentes depuis que le Norvégien s'est installé à Old Trafford. La victoire à Liverpool contribuerait grandement à instiller le type de confiance nécessaire pour remporter des titres, cependant, les Reds de Klopp sont invaincus à domicile en Premier League depuis une défaite 2-1 contre en 2017.

Et Pogba, qui est revenu à sa meilleure forme ces derniers temps, comprend que, pour être le meilleur, il faut battre le meilleur. "Nous nous sommes beaucoup améliorés, nous continuons de nous améliorer mais nous avons toujours une équipe très jeune", a déclaré l'international français à Sky Sports. "De toute évidence, nous ne pouvons pas dire maintenant que nous sommes au même niveau qu'eux parce qu'ils ont remporté la Premier League et continuent de gagner".

"Alors le jour où on gagne, c'est quand on dit qu'on est au même niveau. Si vous voulez être le meilleur, vous devez battre le meilleur. Nous voulons battre les vainqueurs de la Premier League. Nous savons à quel point ils ont bien joué ces dernières années - nous connaissons leur qualité et leur façon de jouer. Cela a toujours été un match difficile. Nous savons à quel point ce sera difficile et nous devons juste nous concentrer et essayer de rester au sommet. Je pense que nous pouvons le gagner si nous gardons notre concentration, mais il y a beaucoup d'équipes qui peuvent le gagner - nous n'en sommes pas encore là, nous sommes encore très loin", a ajouté Paul Pogba.

Le milieu de Manchester United est heureux d'être enfin en mesure de tenter de remporter la Premier League : "C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. C'est pourquoi je suis revenu ici. C'était pour aller gagner. Évidemment, quand vous venez, vous voulez gagner tout de suite. Mais des choses arrivent. Vous essayez de construire, et parfois des choses se produisent auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais c'est pour une bonne raison. Peut-être que cette année, nous pourrons gagner, qui sait ? Cela nous a fait progresser, nous connaître, acquérir plus d'expérience, donc tout s'est passé pour une raison".

"Dans ma tête, vous voulez toujours gagner la première année, la deuxième année, la troisième année, mais ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Vous avez des équipes qui ont été formidables aussi, nos voisins ont été formidables, tout le monde construit des équipes, achète les meilleurs joueurs, donc évidemment ce championnat est le meilleur championnat du monde, et vous savez que ce ne sera pas facile", a conclu Paul Pogba.