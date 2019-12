Pogba : "Manchester United est peut-être le plus grand club de l'histoire"

Pour Paul Pogba, les jeunes issus du centre de formation des Red Devils doivent faire le maximum pour "peut-être le plus grand club de l'histoire".

Le match de dimanche contre à Old Trafford devrait être le 4 000e d'affilée au cours duquel les Red Devils auront au moins un joueur issu du centre de formation. Cette série, qui remonte à 1937, a été maintenue en vie grâce à l'engagement de l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer à promouvoir les jeunes dans l'équipe première cette saison.

Jeudi, lors du succès contre Alkmaar (4-0), pas moins de neuf d'entre eux étaient dans l'équipe. Pogba, qui a rejoint United à l'âge de 16 ans, encourage désormais les jeunes joueurs de Solskjaer à profiter des occasions qui se présentent à eux pour impressionner.

"J'ai dit à beaucoup de jeunes joueurs qui ont fait partie de l'équipe première : 'Les gars, vous ne savez pas à quel point vous êtes chanceux. Malheureusement pour nous, nous avons eu beaucoup de blessés et c'est donc une grande chance pour les jeunes joueurs de faire partie de l'équipe première", explique Pogba, mis sur la touche par une blessure à la cheville depuis septembre, sur le site de United.

"Ils ont la chance de réussir et d'y rester. Alors, je leur ai dit : 'Profite de cette chance et profite de l'occasion, car c'est important jusqu'à ce que les autres joueurs se remettent en forme. On ne sait jamais, il peut y avoir un joueur blessé et un jeune joueur arrive et joue un grand match et il reste avec l'équipe première jusqu'à la fin de sa carrière.

"Alors, je leur ai dit : 'Les gars, soyez prêts et saisissez toujours l'occasion. S'ils ont la qualité d'être avec la première équipe, pourquoi ne pas en profiter pour jouer et s'amuser ?

"Mason [Greenwood], depuis la première séance d'entraînement où je l'ai vu, et Brandie [Brandon Williams], Jimmy [James Garner], Angel [Gomes], Chongy [Tahith Chong] et tous les joueurs. Axel [Tuanzebe] aussi, bien que je ne le vois pas comme un jeune homme, pour moi, il est dans la première équipe depuis longtemps, Timo[Tim Fosu-Mensah] aussi, mais les plus jeunes, ils ont la qualité, ils ont tout pour être dans l'équipe première.

"Ils ont joué et ont eu quelques minutes et ils devraient en profiter lorsqu'ils sont sur le terrain. Mason marque des buts, Brandie joue comme s'il était là depuis six mois déjà. C'est ce qu'est le club et ce que veut le manager."

Et celui qui est toujours annoncé sur le départ de poursuivre : "Je pense et j'espère pouvoir les aider. C'est l'un des plus grands clubs du monde et peut-être le plus grand club de l'histoire et ils ont la chance de faire partie de ce club. Alors je leur dis : 'Saisis ta chance, joue, tu es jeune, tu as de la qualité, tu n'as rien à craindre.

"J'espère pouvoir leur donner le bon exemple quand je suis sur le terrain et en dehors du terrain et, même si je ne me considère pas comme vieux, j'espère que les jeunes joueurs viendront un jour prendre ma place[à la fin du match]. C'est comme ça, je ne jouerai pas éternellement.

"Nous donnons tous le meilleur de nous-mêmes sur le terrain et j'espère que ces jeunes joueurs deviendront des légendes ici au club. Il faut qu'ils en profitent et qu'ils apprécient vraiment la chance qu'ils ont ici."

""Quand je suis arrivé ici, tout semblait grand"

Pogba a admis que c'était une expérience intimidante de rejoindre le club à l'adolescence en 2009, lorsque Sir Alex Ferguson était manager.

"Quand je suis arrivé ici, tout semblait grand ! Le terrain d'entraînement était grand, tous les joueurs étaient grands, tout était grand et j'avais les yeux grand ouverts tout le temps. Puis j'ai mis le maillot pour la première fois et j'ai dit : 'Wow, je suis venu à . Je n'arrivais pas à y croire.

"C'était vraiment une grande expérience quand j'étais jeune de venir ici à 16 ans et de voir tout ce qui était si grand, et de voir tous ces joueurs de haut niveau et un entraîneur de haut niveau. Etre là, les avoir assis à côté de nous sur le terrain d'entraînement, c'était un rêve devenu réalité."