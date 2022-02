Pogba et la Juventus, les contacts sont noués

La Juventus s’apprête à passer à l’offensive pour faire revenir dans ses rangs le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba.

La Juventus veut récupérer Pogba

En fin de contrat en juin, Pogba est libre de discuter avec les clubs de son choix, comme le stipulent les règlements de l’arrêt Bosman. Un retour à Turin aurait du sens car c’est là qu’il a passé les plus belles années de sa carrière. Il y a disputé 216 matches et réalisé 72 gestes décisifs. Il y a remporté quatre Scudetti et disputé une finale de Ligue des Champions (en 2015).

L'expert italien des transferts Rudy Galetti, de Sportitalia, a indiqué que la Juve avait repris contact avec l'agent de Pogba, Mino Raiola, pour lui faire comprendre qu'elle souhaitait le ramener à Turin.

Le PSG est également intéressé par l’international tricolore, alors que Real Madrid, un courtisan de longue date, se montre plutôt discret pour l’instant sur ce dossier.

A noter que Pogba a suspendu les négociations pour un nouveau contrat avec United jusqu'à la fin de la saison. Il prend son temps pour décider quelle suite il veut donner à sa carrière.