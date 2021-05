Pogba dénonce le "tricheur" Kanté

Avec humour, Paul Pogba a traité son compatriote évoluant à Chelsea de tricheur.

Dans des propos accordés à la chaîne beIN Sports, le milieu de terrain international français de Manchester United Paul Pogba a évoqué avec humour la réputation de "tricheur" de son coéquipier en sélection nationale tricolore, N’Golo Kanté.

"Tricheur" était d'ailleurs le surnom fourni à l'ancien joueur de Leicester City lors du Mondial 2018 remporté par les Bleus en Russie.

"Il triche beaucoup. Énormément. Aux jeux de cartes, de société... Il peut même tricher aux jeux de possession. Je suis honnête, je dis la vérité. Il triche. Il dit qu'il ne triche pas, mais qu'il utilise la ruse. C'est un petit malin, N'Golo. Mais ça passe", a souri le Mancunien.

"T'es obligé de l'aimer. C'est le joueur de foot le plus aimé de l'histoire du football. Tu ne peux pas le détester, ce n'est pas possible. Il est humble, gentil, professionnel. Il ne va jamais se plaindre, il va bosser", a encore ajouté le milieu de terraind es Red Devils, quimultiplie les éloges au sujet de Kanté.

"Il a tout. Il est bon techniquement, avec une qualité de passe, et il est partout sur le terrain. Je dis même qu'il sort de la terre ! Tu ne le vois pas, et pouf, il sort ! Il récupère le ballon, il a la finition... Il est partout. Avoir un joueur comme ça à ses côtés... que peux-tu avoir de plus ?", s'est emerveilé Pogba.

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, l'ancien président de l'Inter Milan, Massimo Moratti, a exhorté le nouveau champion d'Italie à raviver son intérêt pour le milieu de terrain de Chelsea.

"Oui, bien sûr, c'est un joueur qui a toutes les qualités pour compléter l'équipe. de la meilleure façon possible. Je me souviens que lorsque nous avons pris Sneijder, nous étions déjà très forts mais ce joueur, qui a encore accéléré le match, nous a mis en position d'avoir une équipe non seulement forte, mais exceptionnelle. Je crois que la même chose pourrait arriver en prenant Kanté, mais je ne dis cela qu'en tant que fan parce que je sais combien il est difficile de le signer", a expliqué l'ancien président de l'Inter Milan.