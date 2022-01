Pochettino, Verratti et les réactions après PSG - Brest (2-0)

Le leader de la Ligue 1 a répondu présent ce samedi lors de son duel contre Brest. Malgré une entame délicate, les Parisiens l’ont emporté sans trop de peines, avec des buts de Kylian Mbappé et de Thilo Kehrer (2-0). Au sortir de la rencontre, ils se sont dits logiquement contents, tout en insistant sur le fait qu’il faudra confirmer lors des prochaines rencontres. Les Brestois, eux, ont ruminé leur temps fort non exploité.

Thilo Kehrer (défenseur du PSG sur Canal+) : « On a fait un pas en avant ce soir, dans la construction. Y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais on a marqué 2 buts, on aurait pu en mettre plus et on n’a pas encaissé. Collectivement, on était pas mal. On a bien préparé ce match. On était prêts pour ce que Brest allait faire, leurs contres et leur jeu physique. Le doublé raté de ma part ? Oui, c’était possible, mais il faut rester humble. J’espère pouvoir encore plus aider l’équipe. Pour un latéral, c’est important ».

Marco Verratti (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « On a cherché à jouer. On n’a pas bien commencé, on a concédé des occasions, mais on s’est vite remis en place et on a joué simple. On s’est créé beaucoup d’opportunités et on aurait pu marquer plus. Quand on se crée es occasions, ça veut dire qu’on joue bien. Comme une équipe. Avec les joueurs qu’on a, c’est normal qu’on se crée. L’important est de garder nos positions sur le terrain. Le poteau trouvé ? C’est sûr qu’il faut que j’y aille plus souvent dans les 18 mètres. »

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Canal+) : « Oui nous avons bien commencé. Ensuite, on a fait quelques erreurs qui nous ont mis difficulté. On leur a permis de se créer des occasions. Mais en 2e période on a bien joué. Il y a eu un bon jeu collectif et on a bien contrôlé le match. C’était un bon match de notre part et ce sont 3 points importants. En 2e mi-temps, je suis content car on a maitrisé la rencontre (...) On est passé à 3 derrière car c’était une bonne opportunité de tester ce système de jeu. C’est une option. Et c’était important aussi pour Sergio de jouer au Parc. Et jouer 25 minutes c’est bien ».

Jérémy Le Douaron (attaquant de Brest) : « On a un peu de regrets par rapport à la 1e période. On a deux occasions franches qu’on ne met pas au bout et face à une équipe comme ça, ça paye cash. A 1-0 pour nous, ça aurait été un tout autre match. On n’a pas été efficaces, à nous de l’être lors des prochains matches. C’est comme ça, et il faut se remettre au travail pour être solide. »