Pochettino : "Nous avons fait un travail honnête au PSG"

Licencié par le PSG après une saison peu enthousiasmante marquée par l'élimination face au Real, Pochettino a dressé le bilan de son passage à Paris.

Mauricio Pochettino ne sera resté qu'une saison et demie sur le banc du PSG, le temps malgré tout de remporter la Ligue 1 au printemps dernier.

"Mon passage au PSG ? Je pense que cela a été très positif"

Remplacé sur le banc rouge et bleu par Christophe Galtier, l'entraîneur est revenu lors d'une interview pour le media argentin Infobae sur son bilan à la tête du club de la capitale.

"Je pense que cela a été très positif. Il faut toujours capitaliser sur les expériences et en tirer des enseignements. Nous sommes des êtres rationnels qui doivent penser de cette façon", a-t-il estimé.

"Sur le plan sportif, nous avons gagné la Coupe, la Supercoupe et le championnat en un an et demi, mais il est clair que le projet du PSG est de gagner la Ligue des champions et tout ce qui n'est pas gagné en Ligue des champions peut toujours être considéré comme un échec.

"En tout cas, c'est un échec de cinquante ans, pas seulement de la dernière saison, parce que le PSG, surtout dans les dix, onze dernières années, avec l'arrivée des nouveaux propriétaires, a l'objectif de gagner la Ligue des Champions et je pense qu'il sera atteint parce que les ressources sont là.

"Parfois dans le football ce n'est pas comme on pense que ça peut être, mais il y a des facteurs qui ne peuvent pas être contrôlés, mais en insistant année après année, le PSG pourra sûrement atteindre le rêve de gagner une Ligue des Champions."

"La patience est de moins en moins grande"

L'ancien boss de Tottenham a également fait le point sur l'état du projet parisien : "Nous devons également comprendre que le projet du PSG, au fur et à mesure qu'il avance, la patience est de moins en moins grande, les exigences sont plus grandes, mais les circonstances sont ce qu'elles sont", a-t-il rappelé.

"Dominer le championnat de France ou les compétitions nationales signifie que les supporters eux-mêmes ne lui accordent pas l'importance qu'il mérite. Cette année, nous avons remporté notre dixième titre, ce qui égale Saint-Etienne, les deux équipes qui ont remporté le plus de titres dans le championnat français.

"Cela fait dix titres. On ne parle pas de cinquante. Nous ne parlons que de dix titres. Je pense donc qu'il est sous-estimé, qu'il n'est pas valorisé, mais bien sûr, lorsque vous gagnez, c'est une obligation et si vous ne gagnez pas, cela ressemble à un désastre total. Il n'y a pas non plus d'excitation à gagner."

"Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du football mondial"

Enfin, Pochettino est revenu sur le feuilleton Kylian Mbappé, qui a largement animé la fin de saison du club.

"Ce que je pense, c'est que le PSG a fait tout ce qu'il pouvait pour garder Kylian et je suis d'accord avec ça aussi", a-t-il assuré.

"Il est l'un des meilleurs joueurs du football mondial aujourd'hui et je pense que le PSG, qui a toutes les ressources pour le faire, l'a convaincu de rester.

"Mais je ne pense pas non plus que ce soit Kylian qui ait conçu le nouveau projet. Les responsables, en l'occurrence le président, sont ceux qui auront pensé qu'un nouveau projet au club était le plus opportun."