Pochettino, Neymar et les réactions après PSG - Lorient (5-1)

Le PSG était tenu de réagir ce dimanche, suite à sa déroute à Monaco il y a quinze jours. L’équipe de la capitale l’a fait et le mérite revient principalement à Kylian Mbappé. Le génie tricolore a été le grand artisan de la démonstration de force face à Lorient (5-1), avec cinq gestes décisifs. Du grand art, et qui forcément lui a valu des compliments de toutes parts. Ceux de son coach notamment et aussi celui de l’équipe adverse.

Neymar (attaquant du PSG sur Amazon Prime) : "Je suis content pour la victoire. On savait que ce championnat est difficile. On doit continuer et montrer qu'on doit aller chercher ce titre. C'est très difficile ce qui s'est passé à Madrid, ça nous a fait du mal de perdre mais on doit aller de l'avant. On voulait aller au bout de cette compétition, mais malheureusement on est éliminés. Pour le public, c'est difficile aussi. Mais il faut accepter. Et ça l'était encore plus difficile pour nous, les joueurs".

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Amazon Prime) : « Si j’ai été aussi fort ? Je suis dans un grand moment. Je joue dans une très bnne équipe. On a réussi à donner du plaisir et à en prendre. On est très contents. On a que le championnat, et il faut gagner et ramener ce 10e titre. L’ambiance ? Plus acceptable ce soir. Ils (les supporters) ont le droit de ne pas être contents. On a tous déconné, ce n’était pas la peine de prendre à parti les joueurs. Aujourd’hui, ils n’ont pas fait de fixette. Quand c’est comme ça, c’est compréhensible. Il faut bien finir. Se respecter nous-mêmes, comme je l’ai dit. Pour les supporters, nos familles et le club. On a l’occasion de faire l’histoire. Ce n’est pas tous les jours qu’on a 10 titres de champion. On doit continuer notre marche en avant et ne pas retomber dans nos travers».

L'article continue ci-dessous

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « C’était un bon match, on l’a contrôlé. C’est important de retrouver des bonnes sensations. C’était une situation difficile après l’élimination. Mais on est pros, et on essaye d’être concentré sur ce qu’on doit faire. Essayer de gagner le titre le plus vite possible. La MNM ? Toute l’équipe se parle entre elles, pas qu’eux 3. C’est important. Ce n’est pas seulement entre eux mais toute l’équipe. Comment on va finir ? C’est important pour nous d’avoir cet état d’esprit. Pour les fans aussi. On a besoin d’eux à la maison. J’espère que lors des prochains matches ils nous soutiendront. Le dixième titre, c’est important. Il ne faut pas le sous-estimer. A la fin de la saison, le club devra analyser la situation et on verra. Si c’est difficile pour moi ? C’est difficile pour tout le monde. Quand les attentes ne sont pas au niveau c’est toujours le cas. Je suis vraiment très triste, car j’aime ce club, le PSG, j’ai joué ici. Je me suis beaucoup battu pour le maillot. On n’a pas réussi à aller là on le voulait, mais il faut gagner le championnat. Si j’ai envie de rester ? Pour le moment, on n’a pas parlé de futur. Il me reste un an de contrat. Mais ça sera important d’analyser avant de prendre les décisions. On respectera la décision du club et il se passera ce qui se passera ».

Christophe Pélissier (entraineur de Lorient sur Amazon Prime) : « Quand on revient 1-2, on sent qu’il y a de fébrilité chez eux. Mais on sait quand ils marquent le 3e, il y a des espaces qui libèrent. Avec Mbappé et Neymar, c’est difficile. Le talent en face fait la différence. Mais je ne pense pas qu’on est allés les chercher plus haut. L’idée était surtout de bien défendre sur les 25 dernières minutes, pour profiter du doute qu’ils pouvaient avoir. Malheureusement, on prend ces deux buts rapidement. Ce soir, ce qui me chagrine, c’est surtout le goal-average. Ça va peut-être se jouer sur ça. C’est une mauvaise soirée pour nous ».