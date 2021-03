Pochettino, Mbappé et les réactions après Lyon - PSG (2-4)

Le PSG a fait forte impression ce dimanche en étrillant Lyon sur ses terres. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Le choc tant attendu de la 30e journée de Ligue 1 a tourné court ce dimanche au Groupama Stadium. Le PSG n’a finalement fait qu’une bouchée de Lyon malgré un relâchement en fin de partie. Vainqueurs 4-2, les champions de France se réinstallent en tête du classement. Au coup de sifflet final, joueurs, entraineur et dirigeant franciliens ont tous exprimé leur immense satisfaction à l’issue de cette démonstration de force. Les Lyonnais, eux, ont ruminé leur première heure du jeu à l’envers.

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Canal+) : « C’était bien on a fait un bon match, on a gagné et on a repris la 1e place. On va faire en sorte de ne plus la laisser. Le résultat de Lille a-t-il eu un impact sur notre performance ? Oui, un peu. Mais nous étions venus ici pour gagner. On avait coché cette date dans le calenrier, on savait que c’était un moment important du championnat. On savait qu’ils nous mettaient souvent en difficulté. Mais on est venus avec des convictions et on a mis de la personnalité. Et ça a roulé. Pochettino ? On a changé de système avec lui. Chaque coach est venu avec sa philosophie. Lui est venu avec un autre plan de jeu. Ça commence à se voir petit à petit. Et maintenant, il faut confirmer (…) Mon 100e but ? C’était une bonne date pour mettre les 100 buts. Apres ma passe à Kolo Muani contre Nantes, il fallait se rattraper. Je pense à quoi en mettant le 100e ? A la victoire, car je sais qu’on a gagné. Et c’est une nouvelle étape franchie dans ma carrière, et ça fait partie de l’histoire. C’est bien, la route continue. J’ai encore beaucoup d’années devant moi pour me perfectionner. »

Presnel Kimpembe (défenseur du PSG sur Canal+) : « On savait que Lille avait perdu et c’était le moment de se focaliser sur nous-mêmes. Il fallait ramener les 3 points à la maison. Donc on est plutôt contents. On a fait 60 bonnes minutes. On a réussi à les mettre en danger et ce soir ça a payé. On a réussi à mettre de l’impact dès le début du match et c’était le plus important. Car dans certains matches on a eu des lacunes. Il fallait gagner ce soir. Si on lâchera cette 1e place ? On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on est maitres de notre destin et on va aborder chaque match comme une finale ».

L'article continue ci-dessous

Leonardo (directeur sportif du PSG sur Canal+) : « Je suis très satisfait. C’était l’un des meilleurs matches qu’on a fait ces derniers temps. On a très bien joué, face à une grande équipe. Chaque fois que cette équipe-là a eu besoin de confirmer, elle l’a fait. En plus, on revient en tête du classement, donc je suis très satisfait. On ne peut pas oublier la saison qu’on vit, tout est plus difficile. Ce n’est pas que dans le football, dans la vie aussi. Et je suis content pour notre coach. Ce n’est pas fini encore, mais ce n’était pas facile pour lui d’arriver en milieu de saison. Mais il réussit à communiquer et on voit une équipe qui joue. Après les défaites, ça arrive. Le championnat est comme ça et on l’a encore vu avec Lille aujourd’hui. Mais je suis content de ce qu’on a fait jusqu’à présent. On aurait signé tout de suite pour ce bilan à l’arrivée de Pochettino. Maintenant, les joueurs vont voyager un peu dans le monde. C’est un peu dommage, car c’est une surprise la notice qu’on a reçue (de la LFP). Après la trêve, le calendrier sera chargé avec le Bayern et Lille notamment. Mais c’est le cas de tout le monde. Et je suis confiant pour la suite. Le 100e but de Mbappé ? Ça fait plaisir. A 22 ans, c’est incroyable. Ce n’est pas le moment de parler de prolongation. On va arriver à un moment ou ça sera plus clair par rapport à son avenir. »

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG) : « Je suis très content de notre performance, 50min de très bon football contre un adversaire très difficile comme Lyon. On a joué dans une très bonne forme, on a fait une bonne semaine. Envoyer un message à la concurrence ? Je n'envoie même pas de message à ma femme qui est à Londres (rires). Elle va me tuer ! La sortie de Mbappé ? C’était par précaution à cause d’un coup à la cheville ».

Anthony Lopes (gardien de l’Olympique Lyonnais) : « On a été KO pendant 60 minutes. Il faut faire des matches pleins, il va falloir avancer tous ensemble, il reste huit matches. C'est inacceptable l'heure de jeu qu'on a fait ».