Pochettino, Kimpembé et les réactions après PSG – Nice

Le PSG a été sorti ce lundi de la Coupe de France. A domicile, l’équipe de la capitale a été défaite par Nice à la suite de l’épreuve des tirs au but. Au sortir de cette rencontre, les Parisiens étaient naturellement déçus. Les Aiglons, eux, ont exprimé leur bonheur après cet important exploit.

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Eurosport) :

« Il nous a manqué d’être cliniques devant le but. Il faut être meilleur contre une équipe comme Nice. Et quand vous arrive aux pénaltys, c’est la loterie. En 1e période, c’était un peu lent quand on avait des situations. Face à Nice, qui réduit les espaces, c’est difficile d’avoir des occasions. En 2e période, il y avait du mouvement. Mais pas assez pour l’emporter. Encore une fois, il fallait être efficace. Mbappé remplaçant au début ? On discute avec le staff médical et on tient en compte les sensations des garçons, et on a préféré ne pas le faire jouer d’entrée. Messi ? Il fallait qu’il joue 90 minutes ».

Presnel Kimpembé (défenseur du PSG sur France 3) :

« Il nous a manqué le petit but. On a fait un bon match. Toute l’équipe était concernée. On a eu les opportunités mais on n’a pas su mettre le but qu’il faut. Mais il y a eu beaucoup de qualité dans ce match. Bien sûr que c’est une déception de se faire éliminer, on veut tout gagner. Mais on retiendra quand même le bon match qu’on a fait ».

Marcin Bulka (gardien de Nice sur France 3)

« C’est la folie. Ce sont les émotions. J’ai beaucoup de respect pour le PSG, le club que j’aime. Aujourd’hui, on les élimine parce qu’on est arrivés ici pour gagner. Tous ensemble. A la fin, la victoire, c’est ce qui compte. Les tireurs ? Je ne sais pas si je les connaissais, ou c’est juste à l’instinct. J’ai juste fait les bons arrêts. Je suis content, surtout que ma famille était là. On va célébrer avec les coéquipiers ».

Mario Lemina (milieu de terrain de Nice sur Eurosport) :

« On avait un grand Bulka, il avait à cœur de jouer ce match. On ne négligea aucune compétition et on a envie d’aller au bout. Donner le maximum à chaque fois, c’est la mentalité de l’équipe. Aujourd’hui, on a été récompensés. Maintenant on va préparer les prochains matches ».

Christophe Galtier (entraineur de Nice sur Eurosport) :

« C’est une belle performance. Il faut l’apprécier a sa juste valeur. Eliminer paris c’est toujours difficile. Mais il faut rester lucide car on a joué un Paris affaibli. Mais j’ai aimé ce qu’ont proposé les garcons. Meme si sur leurs temps forts, on a beaucoup souffert. Offensivement, on s’est aussi un peu précipité. Mais on a su faire le dos rond quand Paris a accéléré. Le plan de jeu était clair. En championnat, il y a eu un bon plan de jeu défensif.il nous a manqué de justesse, mais c’était aussi la coupe et on savait que ça pouvait jouer aux tirs au but. Bulka a été décisif et il faut le relever.