La star tricolore, Kylian Mbappé, est pressentie depuis plusieurs mois pour rejoindre le Real dans le cadre d’un transfert gratuit à l'issue de son contrat actuel au Parc des Princes. C’est-à-dire au terme de l’exercice en cours.

Mais, du côté de Paris, on n’a pas encore abandonné l’idée de le garder. Et, ce vendredi, Mauricio Pochettino a exprimé sa conviction que le Bondynois avait tout intérêt à rester au club. Il a, en outre, confirmé que l'attaquant avait repris les négociations avec sa direction.

Kylian Mbappé n’a donc plus que quelques semaines à tirer chez les vice-champions de France et, comme GOAL le révélait dernièrement, le Real Madrid est confiant quant à ses chances de l’accueillir dans ses rangs lors de la prochaine intersaison.

L’international tricolore a cependant insisté sur le fait qu'il pourrait encore rempiler avec l’équipe où il évolue depuis 2017, ce qui, selon Pochettino, serait une meilleure option pour lui à ce stade de sa carrière.

« Le meilleur pour le club c’est que Kylian reste »

Interrogé sur les commentaires qu’a tenus Mbappé le week-end dernier où il assurait que tout restait possible, Pochettino a répondu : "Quand Kylian sera en face de vous, vous pouvez lui poser la question. En tant qu'entraîneur, nous voulons le meilleur pour Kylian et pour le club. Et le mieux pour le club est que Kylian reste. C'est aussi le meilleur pour Kylian. Il y a une négociation."

L'article continue ci-dessous

Le coach parisien a ensuite fait savoir que Mbappé pourrait éventuellement porter le brassard de capitaine contre Clermont, Marquinhos étant indisponible pour cause de blessure. "Oui, l’option Kylian est à l’étude, tout comme les autres joueurs", a-t-il indiqué.

Pochettino s’est également attardé sur situation actuelle de Neymar. Le Brésilien ayant fait l'objet de beaucoup d'attention tout au long de la campagne 2021-22. Il a manqué un certain nombre de rencontres importantes en raison de blessures et n'a marqué que sept buts en 22 apparitions, mais deux d'entre eux ont été inscrits contre Lorient dans ce qui était sans doute sa meilleure performance de la saison.

Pochettino pense que l’international auriverde revient progressivement à son meilleur niveau, et il n’a pas manqué d’insister dessus quand il a été interrogé sur l’inconstance de l’ancien Brésilien : "Je n'aime pas cette question. Le PSG a recruté Neymar pour ses qualités et elles sont là. Il a souffert de plusieurs blessures. Il a travaillé dur pour revenir et il a besoin de rythme, et de jouer comme tout joueur offensif pour retrouver sa confiance. Avec le temps, il pourra le montrer".